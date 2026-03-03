WBC: Salvador Pérez sobre William Contreras "Hoy puedo aprender de él"

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Venezuela tendrá el privilegio de contar con dos receptores de primer nivel en su roster en el venidero Clásico Mundial de Beisbol y Salvador Pérez habló de lo que representa compartir equipo con William Contreras.

Hablar de "Salvy", capitán de la selección, es hablar de consistencia y veteranía detrás del plato, aunque ya no es catcher de todos los días por su edad. Por su parte, cuando se trata de Contreras, se habla de actualidad y de una defensa que luce cada vez mejor.

Salvador Pérez alaba el framing de William Contreras:

Aunque Pérez cuenta con cinco Guantes de Oro (2013, 2014, 2015, 2016 y 2018), un registro que lo puede colocar entre los mejores receptores de la historia a nivel defensivo; el capitán de Venezuela habló recientemente y considera que Contreras hace mejor trabajo en el "framing" que él.

El framing siempre ha existido en el beisbol, no obstante, en los últimos años se ha evaluado mucho más a los receptores que tengan esa habilidad en comparación a los años anteriores. Se trata de lo que a coloquialmente se le conoce como el "mascoteo" de un receptor.

Durante una entrevista realizada este lunes, Salvador reconoció que Contreras hace mejor trabajo en ese aspecto de los catchers. "Hoy puedo aprender de él (William Contreras)", respondió Pérez a una consulta del periodista Freddy Chersia sobre el framing.