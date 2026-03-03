WBC: Estados Unidos definió su rotación

Suscríbete a nuestros canales

El mánager de la selección de Estados Unidos ha definido su estrategia de lanzadores para la fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol. Logan Webb, as de los Gigantes de San Francisco, ha sido designado para abrir el encuentro inaugural frente a Brasil este viernes.

La rotación confirmada por fuentes cercanas al equipo nacional presenta una combinación de experiencia consolidada y juventud de alto impacto. Tras el debut de Webb, el cuerpo técnico enviará a la lomita a Tarik Skubal, actual referente de los Tigres de Detroit, para enfrentar a Gran Bretaña. El tercer compromiso, ante México, recaerá sobre Paul Skenes, mientras que el prospecto de los Mets de Nueva York, Nolan McLean, cerrará la primera fase contra Italia.

El dominio de Logan Webb frente al desafío brasileño

Logan Webb asume la responsabilidad de marcar el ritmo del torneo. Su capacidad para generar rodados y su control sobre la zona de strike lo convierten en la opción lógica para el primer enfrentamiento. Brasil, aunque llega como un rival de menor jerarquía en el papel, representa un reto en el arranque de la competición.

La selección de Estados Unidos busca asegurar una victoria temprana que le permita gestionar su cuerpo de relevistas con mayor flexibilidad. Webb viene de temporadas consistentes en las Grandes Ligas, factor determinante para otorgarle la pelota en el juego que abre el calendario del Grupo C.

Un arsenal de brazos estelares para la clasificación

La planificación estratégica del equipo estadounidense no se detiene en el primer día. La inclusión de Tarik Skubal para el segundo encuentro garantiza un lanzador zurdo de potencia frente a los bateadores británicos. Skubal se ha consolidado como uno de los lanzadores más dominantes de la Liga Americana, siendo dos veces ganador del Premio Cy Young en las últimas dos campañas.

El esperado debut de Paul Skenes contra México

El duelo contra México es, históricamente, uno de los más intensos para la escuadra norteamericana. Para este compromiso, la responsabilidad será de Paul Skenes. El derecho de los Piratas de Pittsburgh es considerado uno de los talentos más generacionales de la última década. El cierre de la fase de grupos y la mirada en los cuartos de final

La rotación la completa Nolan McLean, quien enfrentará a la selección de Italia. McLean aporta versatilidad y una frescura necesaria para el cierre de la primera ronda. Con este orden de abridores, Estados Unidos busca blindar su camino hacia la siguiente fase, la cual iniciará formalmente con los cuartos de final el próximo viernes 13 de marzo.

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 se perfila como un escenario de alta competencia donde la gestión del pitcheo será el factor diferenciador. Con Webb, Skubal, Skenes y McLean, Estados Unidos presenta una de las rotaciones más sólidas del certamen, diseñada para cumplir con las restricciones de conteo de pitcheos y asegurar el pase a la ronda de eliminación directa.