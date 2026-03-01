San Diego añade profundidad externa: Alex Verdugo firma pacto de liga menor

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que busca profundidad y redención, los Padres de San Diego han llegado a un acuerdo de ligas menores con el experimentado jardinero Alex Verdugo, según informó Kevin Acee del The San Diego Union-Tribune.

La noticia llega con un matiz importante: Verdugo, de 29 años, no recibió una invitación al entrenamiento de primavera del equipo grande, por lo que deberá reportarse directamente al campamento de ligas menores para ganarse un ascenso basado en su rendimiento.

Un 2025 para el olvido en Atlanta

El jardinero zurdo viene de una temporada complicada que afectó seriamente su valor en el mercado. Durante la campaña de 2025, Verdugo defendió la camiseta de los Bravos de Atlanta, donde apenas logró registrar un OPS de .585 en 56 juegos a nivel de Grandes Ligas.

Previamente, en su paso por la sucursal Triple-A Gwinnett, mostró algunos destellos de poder al batear para .207/.303/.448 en apenas nueve encuentros, pero no fue suficiente para consolidarse en el roster estelar de los Bravos.

Del Top 15 del MVP a la lucha por un puesto

Para Verdugo, este contrato representa un intento de recuperar la forma que lo convirtió en una figura respetada en la Liga Americana. Con 856 juegos de experiencia en las Mayores y un OPS vitalicio de .732, el jardinero ha demostrado que tiene el talento necesario para impactar en el juego cuando está en ritmo.

Su punto más alto llegó en la temporada de 2020 con los Medias Rojas de Boston, donde su capacidad de contacto y defensa lo llevaron a terminar en el puesto 12 de la votación al Jugador Más Valioso (MVP). Desde entonces, la inconsistencia ha sido su principal obstáculo.

El panorama en los jardines de San Diego

La llegada de Verdugo a la organización parece ser un movimiento de "bajo riesgo y alta recompensa" para el gerente general A.J. Preller. Actualmente, los Padres tienen una rotación titular proyectada con la superestrella Fernando Tatis Jr., el joven fenómeno Jackson Merrill y el veterano Ramón Laureano.

Con Bryce Johnson perfilado como el cuarto jardinero y principal relevo, Verdugo tendrá que demostrar en las menores que su bate aún tiene la chispa de hace unos años para forzar un movimiento en el roster de 40 y servir como una pieza de seguro ante posibles lesiones o bajas de juego en el equipo principal.