WBC: ¿Cuántos venezolanos han integrado el Equipo Ideal en el Clásico Mundial de Beisbol?

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 marcará la sexta edición de este torneo que reúne a las mejores selecciones de este deporte. Venezuela, por supuesto, es una de esas, y es por eso que las expectativas alrededor del equipo son mucho más grandes en comparación de años anteriores.

Sin embargo, a pesar del favoritismo y los rosters plagados de peloteros talentosos, la selección todavía no ha podido dar ese gran paso para disputar una final. Con todo y eso, hay que resaltar que a nivel individual un par de nombres estuvieron a la altura del torneo, al punto de integrar el Equipo Ideal de su respectiva edición.

Dos venezolanos estelares

El primer pelotero venezolano que resaltó entre los más destacados de un Clásico Mundial fue José Celestino López. Esto sucedió en 2009, justo cuando Venezuela llegó a las semifinales y finalizó el certamen en el tercer lugar, su mejor posición hasta los momentos.

En aquel entonces, el segunda base conformó el infield del Equipo Ideal junto a Taekyun Kim (1B), Bum Ho Lee (3B) y Jimmy Rollins (SS). El resto de figuras fueron Frederich Cepeda (OF), Nori Aoki (OF), Yoenis Céspedes (OF), Hyun Soo Kim (DH), Iván Rodríguez (C), Daisuke Matsuzaka (P), Hisashi Iwakuma (P), y Jung Keun Bong (P).

Números de José Celestino López en el WBC 2009

7 juegos

24 turnos al bate

10 hits

6 dobles

2 jonrones

4 carreras impulsadas

8 carreras anotadas

.417 AVG

.481 OBP

.917 SLG

1.398 OPS

Por su parte, durante el Clásico Mundial 2023 no hubo un pelotero venezolano más productivo que Salvador Pérez. Si bien no fue el único que supo producir con el madero, al final su desempeño en la receptoría terminó marcando diferencias.

Aquella selección fue eliminada en los cuartos de final, pero el desempeño de Salvy quedó marcado para la historia. Junto a él también estuvieron en el Equipo Ideal: Yu Chang (1B), Javier Báez (2B), Yoán Moncada (3B), Trea Turner (SS), Randy Arozarena (OF), Mike Trout (OF), Masataka Yoshida (OF), Shohei Ohtani (DH), Miguel Romero (P), y Patrick Sandoval (P).

Números de Salvador Pérez en el WBC 2023