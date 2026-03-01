Ezequiel Tovar quiere aprovechar el Clásico Mundial para vivir un gran 2026

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los jugadores jóvenes más interesantes que tiene Venezuela en las Grandes Ligas, sin duda alguna, es Ezequiel Tovar. A sus 24 años de edad, el criollo ya tiene grandes logros en su haber, como un Guante de Oro y una temporada de más de 25 cuadrangulares.

Por esta razón es que, a pesar de que en 2025 fue afectado por las lesiones y no alcanzó los 100 juegos disputados, el manager Omar López decidió llevárselo para integrar el roster de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol, competición en la que luchará para tratar de ganarse un puesto en un equipo plagado de grandes figuras.

Eso sí, Ezequiel Tovar sabe que el trabajo duro es la base de todo. El maracayero ha trabajado duro durante toda la temporada muerta para llegar en forma al Clásico Mundial, y para posteriormente aportarle de buena manera a unos Rockies de Colorado que buscan dar un paso positivo en 2026, para dejar de ser un equipo débil en el Viejo Circuito.

Ezequiel Tovar, listo para 2026

Este domingo 1 de marzo, Ezequiel Tovar viajará a Miami para unirse a la concentración de Venezuela. Antes de eso, afrontó con intensidad su actuación en el Spring Training, en donde buscó llegar listo para los desafíos que tendrá con la selección. "Tienes que prepararte, porque vas a jugar partidos reales y competitivos, no vas a jugar amistosos", comentó el criollo en declaraciones recogidas por MLB.com.

La que vivirá en 2026 será su primera experiencia con Venezuela en un Clásico Mundial de Beisbol, una oportunidad que le genera expectativas enormes. "Poder representar al país y a mi familia me hace muy feliz. No se trata de hacer demasiado. Estoy tratando de ser un jugador de equipo, hacer mi parte y ayudar a todo el país", afirmó Tovar.

Eso si, cuando termine el Clásico, el enfoque de Ezequiel Tovar será demostrar todo lo que ha trabajado y ayudar a Colorado a ganar mucho más en 2026. "Una cosa es decirlo, otra es demostrarlo. Tenemos que mostrar que las cosas han cambiado y que vamos en una mejor dirección", sentenció.