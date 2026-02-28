Carlos Mendoza analiza a Venezuela: Juventud y versatilidad para el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Con el Clásico Mundial de Beisbol 2026 prácticamente a la vuelta de la esquina, las voces autorizadas del deporte comienzan a analizar las piezas del tablero. Carlos Mendoza, estratega de los Mets de Nueva York, compartió sus impresiones sobre la conformación del conjunto venezolano, destacando un cambio generacional notable y la profundidad de su cuerpo de relevistas.

En una entrevista concedida a Sport Venezuela, el timonel barquisimetano resaltó que, a diferencia de ediciones anteriores, la selección nacional presenta un rostro renovado.

Un roster diseñado para la versatilidad

Mendoza puso énfasis en la nueva estructura del equipo, la cual apuesta por jugadores con mayor movilidad y capacidad de adaptación. Según el mánager, este cambio de perfil podría ser la clave para competir en un torneo tan corto y exigente.

“Cuando hicieron la estructura del roster, se obtuvo un grupo mucho más joven... más versátil”, expresó el estratega, subrayando que esta energía renovada será fundamental para el dinamismo del combinado criollo.

El impacto de la ausencia de José Alvarado

Sin embargo, no todo son certezas para la delegación nacional. Mendoza fue honesto al evaluar el bullpen, señalando que la renuncia o ausencia de José Alvarado —uno de los relevistas más dominantes de la MLB— representa un desafío logístico y táctico para el cuerpo técnico venezolano.

Baja sensible: La potencia de Alvarado desde el lado zurdo es difícil de replicar.

Ajuste de roles: Otros brazos deberán dar un paso al frente para cubrir las entradas finales.

“Siento que el bullpen tiene un toque a la baja con la negativa de José Alvarado; es una baja bastante sensible”, admitió el mandamás de los Mets. No obstante, mantuvo un tono optimista al asegurar que, a pesar de este "golpe", el grupo sigue teniendo argumentos para imponerse.

Confianza en el "brazo" criollo

A pesar de la falta de Alvarado, Mendoza confía plenamente en la profundidad del talento venezolano que hace vida en las Mayores. Para él, la salud y el momento actual de los lanzadores permiten soñar con una actuación histórica.

“Yo creo que el bullpen tiene buenos brazos. Pienso que este año están en un buen sitio, de verdad que sí”, concluyó, validando el trabajo de la gerencia en la selección de los lanzadores que buscarán el primer título mundial para el país.