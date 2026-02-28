MLB: Maikel García no se conforma y sueña con más Guantes de Oro

Suscríbete a nuestros canales

2025 pasará a la historia de la carrera de Maikel García como el año de su consolidación definitiva en el beisbol de las Grandes Ligas. El oriundo de La Sabana pasó de ser un prometedor y joven pelotero, a convertirse definitivamente en uno de los mejores antesalistas de todo el beisbol, gracias a su buena ofensiva y a su guante fantástico.

De hecho, tan fantástica fue su defensa durante el año 2025 que se convirtió en el primer venezolano en la historia en ganar un Guante de Oro en la tercera base, un hito fenomenal en una posición que demanda grandes cualidades para poder destacar al más alto nivel.

Pero las cosas no terminan ahí para Maikel García. El "Barrendero" es un pelotero trabajador y ambicioso, que sabe que debe defender con uñas y dientes el lugar que con tanto trabajo logró ganarse. En declaraciones recogidas por MLB.com, García afirmó que trabaja para tener un año todavía mejor, y empezar una seguidilla que lo vea ganando una gran cantidad de Guantes de Oro.

Maikel García va por más en las Grandes Ligas

Y es que, en efecto, 2025 ha sido el mejor año de la joven carrera de Maikel García en las Grandes Ligas. En 160 juegos, el criollo bateó para .286 de promedio, además de dejar un OPS sólido de .800. Defensivamente, salvó 13 carreras y logró 18 outs por encima del promedio, para ganar el Guante de Oro de la tercera base en la Liga Americana.

Pero, a pesar de ese gran logro, el criollo no se conforma y sabe que debe seguir rindiendo a un gran nivel para mantenerse en Las Mayores, por lo que aspira a más premios en el futuro. "Como dice Salvy, no se trata de jugar dos años en las Grandes Ligas, quieres jugar como 15 o 17. Si ganas un Guante de Oro, no quieres uno, quieres dos, tres, cuatro. Esa es la meta. No te sientas demasiado cómodo porque este es un juego que te hace humilde", resaltó.

Además, Maikel García siente orgullo de haber conseguido este reconocimiento en la tercera base, una posición que era ajena a él antes de llegar a MLB. "Conseguir uno me motiva a ganar otro en una posición que no jugué en Ligas Menores. Estoy orgulloso porque no es mi posición natural, y ganar un Guante de Oro en una posición diferente es algo bastante difícil", sentenció.