MLB: Kenedy Corona busca su puesto en los Yankees con otro jonrón

Ya son siete victorias de los Yankees de Nueva York en este Spring Training. La más reciente se concretó en la tarde de este sábado en el George M. Steinbrenner Field, donde triunfaron por 5 a 1 sobre los Azulejos de Toronto. Allí, el bate de Kenedy Corona no pasó desapercibido.

Corona ya luce como un bombardero del Bronx

A la altura del séptimo inning, el venezolano se posicionó en el jardín central en reemplazo de Trent Grisham y tuvo un par de intervenciones defensivas. Pero lo mejor de su actuación llegó poco después, en la parte baja de ese mismo episodio.

Y es que en su único turno al bate, Kenedy Corona le dio con todo a una recta alta para conectar un jonrón solitario por todo el jardín izquierdo, dejando así la pizarra 5 a 0 en ese entonces.

Vale señalar que se trató de su segundo cuadrangular de este Spring Training. El primero lo disparó el pasado 22 de febrero ante los Mets de Nueva York, con el detalle que se llevó consigo a dos compañeros hasta el home.