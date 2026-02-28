Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el sábado 28 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo de Gulfstream Park, situado en Hallandale Beach, Florida, ofrece una súper llamativa cartelera para el sábado 28 de febrero, donde en esta ocasión catorce carreras se robarán la atención.

Este día nos trae varias pruebas interesantes, con la participación de muchos profesionales de diferentes nacionalidades. El Fountain of Youth Stakes (G2) será la prueba estelar de la tanda romántica, con $425,000 en premios a 1 1/16 millas sobre arena y 100 puntos por repartir en la ruta al Kentucky Derby.

Análisis de las carreras y picks para Gulfstream Park

La primera carrera será en 1,700 metros sobre grama, siendo una prueba de Optional Claiming por $25,000. A continuación, nuestras recomendaciones.

Primera Carrera | 1.700m, grama (12:30 p.m. VEN)

Smooth Breeze (3): Monta Irad. Tiene experiencia en selectivas.

Noble Confessor (1): Con velocidad y monta Karmouche, es de cuidado.

Pitkin (6): Pendientes que ya ganó en la pasada y lo repite Zayas.

Segunda Carrera | 1.200m, tapeta (1:01 p.m. VEN)

Sovereign Law (1): Brad Cox con efectividad superior al 25%

Al Loud (7): Voló en los ejercicios previos. Va con Velázquez-Pletcher.

Quentin B (8): Gran opción para combinar en taquilla.

Tercera Carrera | 1.600m, arena (1:32 p.m. VEN) - Colonel Liam Stakes

Thousandsticks (6): Con el binomio de Mario Gutierrez-Brian Lynch es indescartable

Honey Dutch (4): Peligroso con su velocidad e Irad en la punta.

Vasy (2): Corre bien la distancia. El puesto lo ayuda en esta ocasión.

Cuarta Carrera | 1.700m, grama (2:03 p.m. VEN) - Canadian Turf G3

Fort Washington (8): Caballo ganador de Grado 1 que hay que respetar.

Wolfie’s Dynaghost (7): Llega con tres al hilo e imbatible.

Battle of Normandy (1): Rival ideal para las exóticas.

Quinta Carrera | 1.600m, grama (2:33 p.m. VEN)

Hickman Creek (9): Posee la clase para debutar con victoria.

Criteria (7): Estrena Lasix. Llegó segundo del campeón dosañero Ted Noffey.

Royal Crescent (8): No lo pierdan de vista. Es un buen prospecto.

Sexta Carrera | 1.600m, grama (3:04 p.m. VEN) - Herecomesthebride G3

Sister Troienne (9): Es una de las mejores yeguas de este circuito.

Spirit Doll (10): Va por su segunda victoria selectiva.

Sapphire Beach (Ire) (5): Intentará sorprender a las favoritas.

Séptima Carrera | 1.600m, arena (3:34 p.m. VEN) - Gulfstream Park Mile G3

Knightsbridge (6): Atraviesa por una gran condición y Junior Alvarado debe llevarlo al éxito nuevamente. Es una de las bases para la jornada.

Octava Carrera | 1.700m, grama (4:04 p.m. VEN)

Chapman’s Peak (9): Baja de agrupación después de correr dos stakes.

Burnham Square (8): Regresa el ganador de Grado 1, ahora en césped por segunda vez.

Dashman (10): Posee clase y buen entrenamiento para salir airoso.

Novena Carrera | 1.664m, tapeta (4:34 p.m. VEN)

Prevent (9): A este de Carlos David tendrán que correrle para triunfar.

Horsepower (11): Está de turno con dos segundos seguidos y ahora lo lleva Irad.

Ciao Chuck (6): Luce para sorprender con ese jugoso 6-1 que promete.

Décima Carrera | 2.200m, grama (5:04 p.m. VEN) - The Very One G3

No Show Sammy Jo (GB) (9): La de Graham Motion viene dispuesta a todo.

Candy Quest (4): De la cuadra de Mark Casse, se ha medido con las mejores.

Venencia (Fr) (3): No subestimen a esta figuradora selectiva de grama.

Undécima Carrera | 1.600m, arena (5:34 p.m. VEN) - Davona Dale G2

On Time Girl (9): Es el dato clave para hoy. Representa otra opción ganadora para Irad Ortiz Jr. y Brad Cox. En su victoria del Forward Gal G3 demostró neta superioridad. Ahora va por los 50 puntos de la ruta a las Kentucky Oaks.

Duodécima Carrera | 1.600m, grama (6:05 p.m. VEN) - Honey Fox G3

Lush Lips (GB) (9): Precedida de dos triunfos de Grado, es la lógica para nosotros.

Movin’ On Up (6): Por poco sorprende en la pasada. Ahora con Sáez es de cuidado.

Crevalle d’Oro (10): La monta de Irad Ortiz Jr. puede hacer la diferencia.

Décimotercera Carrera | 2.200m, grama (6:36 p.m. VEN) - Mac Diarmida G2

Grand Sonata (5): Regresa en condición y listo para sumar su sexta victoria.

Anegada (6): Puede correr cerca de la velocidad para que Irad lo haga rematar.

Without (Ire) (2): En su debut en Estados Unidos por poco gana. Cuidado con él.

Décimocuarta Carrera | 1.700m, arena (7:11 p.m. VEN) - Fountain of Youth G2