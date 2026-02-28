Liz confirma el fin de su relación ¿Y el matrimonio?

Suscríbete a nuestros canales

La cantante venezolana Liz anunció en redes sociales el fin de su relación con Álvaro Rodríguez, con quien había anunciado su compromiso en el año 2023. La conocida “Diosa del Merengue”, posteó un video revelando la noticia que impactó a sus seguidores.

Liz habla de su ruptura

La explosiva rubia había vivido años de amor y felicidad con el empresario, quien le dio una hermosa sortija, para lo que habría sido su segundo matrimonio, el cual fue postergando con el paso del tiempo.

Ejercitándose y conectada con la naturaleza la intérprete decidió grabar el video, asegurando que tiene su corazón muy dolido y roto por la separación con el hombre, con quien daría dar el gran paso del “Sí, acepto”.

“Paso para desahogarme un poco con ustedes. No me gusta hablar de mi vida privada, pero, siento la necesidad de comunicarles que tengo el corazón roto y dolido. Pero, voy adelante”, indicó en el clip.

La cantante y Álvaro que comenzaron su relación en el año 2021, habían estado alargando la boda, rumores apuntando a la Liz, estrella del grupo “Los Melódicos”, no quería volver a lanzarse al agua.

“Va a ser en Caracas, quiero que vaya mi gente y quiero que su familia también esté presente. Creo que ya en diciembre nos casamos”, comentó en el 2023.

Primera boda

La belleza criolla se casó por primera vez el 29 de marzo del 2008, con Raúl Quero, en una boda por todo lo alto que reunió a figuras del país.

El hombre falleció en el año 2011 en Caracas, víctima de un cáncer en el estomago y dejando un gran patrimonio.