MLB: José Alvarado: “El seguro es una mierda”

El relevista venezolano José Alvarado expresó su profunda frustración tras confirmarse que no podrá representar a Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. En una entrevista concedida a El Extrabase, el lanzador de los Filis de Filadelfia utilizó un lenguaje directo para criticar las decisiones administrativas que impiden su participación en el torneo internacional, señalando específicamente al sistema de seguros de Major League Baseball.

El conflicto con el seguro y el historial médico de Alvarado

La ausencia de Alvarado no se debe a una lesión física reciente, sino a complicaciones con la póliza de seguro obligatoria para los jugadores del torneo. El núcleo del problema radica en un proceso administrativo vinculado a las pruebas antidopaje realizadas en 2025. Aunque el lanzador presentó dos pruebas negativas posteriores a un resultado positivo inicial, el historial fue suficiente para que la aseguradora negara la cobertura necesaria para su incorporación al roster venezolano.

Alvarado explicó que, en su momento, decidió no apelar una suspensión de 80 juegos para evitar riesgos mayores en su carrera profesional y asegurar su disponibilidad física para el Clásico Mundial. Sin embargo, esta decisión terminó siendo el obstáculo legal que hoy lo deja fuera de la convocatoria nacional. El pelotero calificó la situación como una injusticia, dado que cumplió con los protocolos requeridos para demostrar su limpieza.

Frustración y compromiso nacional

Durante la entrevista, el lanzador no ocultó su malestar emocional. "Es una mierda. El seguro es una mierda", afirmó Alvarado al ser consultado por los periodistas Daniel Álvarez y El Extrabase. El relevista enfatizó que su deseo de vestir la camiseta de Venezuela está por encima de cualquier interés económico o contractual, destacando el sacrificio personal realizado durante los meses previos para llegar en condiciones óptimas a la cita mundialista.

"Tengo una gran arrechera con lo del seguro. Eso es una mierda y es una cagada lo que me hicieron. Yo tengo cojones y quería representar a mi país", sentenció el jugador. Alvarado reiteró que sus palabras nacen del sentimiento genuino por su patria y que no le preocupa el impacto que estas declaraciones puedan tener en las oficinas de las Grandes Ligas, ya que su prioridad era defender los colores de su selección.