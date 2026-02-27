Hipismo

Muy pendiente: Esta yegua que no es favorita logra uno de los mejores ajustes previo a su competencia para la R10

Va con una yunta ganadora para el ciclo no válido de la R10

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Viernes, 27 de febrero de 2026 a las 03:27 pm
Muy pendiente: Esta yegua que no es favorita logra uno de los mejores ajustes previo a su competencia para la R10
Foto: X @OficialINH.
El hipódromo La Rinconada continua con el primer meeting del 2026, este domingo 1ro de marzo en la décima reunión, donde se van a correr 12 pruebas que no incluyen pruebas selectivas de Grado, mientras que la jornada del 5y6 Nacional se inicia a la altura de la séptima competencia.

En la segunda carrera dominical, pautada para la 1:25 de la tarde, es para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.300 metros, con una nómina de seis participantes a competir, por un premio especial de $33.800, correrá la castaña Top Woman Two.

Es una hija del semental Slew’s Tizzy en Dean’s List nacida y criada en el Haras Los Samanes, Polo & Racing y propiedad del Stud “Los Reptilianos”, entrenada por Abraham Campos. Repite la monta del profesional Kelvin Perfecto.

Esta tresañera no ha podido ganar en dos actuaciones, y en su carrera más reciente con el mismo jinete arribó en la cuarta posición, el pasado 15 de febrero del presente año que, a la postre se convirtió en una victoria para la importada Torrestrella (USA).

Ajuste para ganar: La Rinconada

El jueves 26 de febrero, la pupila de Petit ajustó de cara a la reunión dominical, 44’’2 para 600 metros, en pelo, contenida, con remate de 13"2 con el mismo látigo Kelvin Perfecto, así lo dio a conocer la hoja de ajustes de la División de tomatiempos del INH que es publicada en la cuenta oficial de la institución en las redes sociales.

Favoritas de la carrera: Yeguas

  1. Arantza Victoria: Su entrenador Deibis Guevara en entrevista para este medio digital comentó que su yegua se encuentra en excelentes condiciones físicas por lo que viene de arribar en el segundo lugar y para esta ocasión se espera que pueda alcanzar el triunfo. Les deseamos mucha suerte a todas las conexiones.
  2. Supergirl: Debuta en el óvalo de Coche y en la entrevista realizada esta semana, su jinete José Alejandro Rivero piensa para este tiro de 1.300 metros la va a favorecer mucho y en sus aprontes demostró que es una buena galopadora por lo que, en los últimos metros será una de las grandes candidatas para llevarse su primera victoria.
  3. Reysgar: Esta hija de Tap Daddy viene para su competencia y enfrentarse con el resto de las corredoras con la monta por primera vez de Julio Moncada y presentada por José Luis Balzán. Se espera una gran actuación.

 

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

