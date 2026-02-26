Hipismo

Exhibición en la pista: El trabajo que proyecta a una favorita imbatible en las no válidas de La Rinconada

La carrera cuenta con una nómina de siete participantes en recorrido de 1.200 metros que van por una bolsa a repartir de $28.730

Por

Gustavo Mosqueda
Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 11:30 am
Foto: José Antonio Aray
La jornada de aprontes de este miércoles en el Hipódromo La Rinconada despejó las dudas sobre la condición física de los protagonistas de la décima reunión del año. En el marco del cierre del primer meeting de la temporada, La Dama acaparó las miradas al registrar uno de los mejores ajustes de la mañana. Este ejercicio ratifica su posición como la auténtica base para las competencias no válidas.

La pupila de Mauro Viera verá acción a la altura de la tercera carrera de la tarde. Se trata de una alazana de nueve años, nacida y criada en el Haras Oropal, que llega a este compromiso con una hoja de servicios de 60 actuaciones. Bajo la conducción de Reniel Rondón, la veterana corredora buscará reencontrarse con el éxito y responder a la confianza de la afición, respaldada por una condición física que hoy luce impecable.

Pareciera que la última presentación de la yegua propiedad del Stud "El Fischman" del pasado 15 de febrero del 2026 la dejo lista para tratar de conseguir una nueva victoria en su larga carrera en La Rinconada, para esa ocasión arribó segunda a solo un cuerpo de la ganadora Amboise.

                                        

Este miércoles 25 de febrero, el conducido por Reniel Rondón trabajó:  15,3 28,1 (400 metros) en pelo 42,2 2P 57,2/ de segunda vuelta, contenida con remate de 12,3 con traqueador R. Arraga, informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH)

Rivales a vencer en carrera: Yeguas

  1. Princesa Lucia: Esta nieta de Taconeo goza en esta oportunidad de un valioso descargo de tres kilos. Si logra el entendimiento necesario con su jinete, se convertirá en la carta de mayor fuerza durante los metros decisivos de la competencia.
  2. Mi Catira Emma: La posible velocidad de la carrera, baja 100 metros y cuidado que de no haber pelea se les puede crecer.

 

Jueves 26 de Febrero de 2026
