Exhibición en la pista: El trabajo que proyecta a una favorita imbatible en las no válidas de La Rinconada

La jornada de aprontes de este miércoles en el Hipódromo La Rinconada despejó las dudas sobre la condición física de los protagonistas de la décima reunión del año. En el marco del cierre del primer meeting de la temporada, La Dama acaparó las miradas al registrar uno de los mejores ajustes de la mañana. Este ejercicio ratifica su posición como la auténtica base para las competencias no válidas.

La pupila de Mauro Viera verá acción a la altura de la tercera carrera de la tarde. Se trata de una alazana de nueve años, nacida y criada en el Haras Oropal, que llega a este compromiso con una hoja de servicios de 60 actuaciones. Bajo la conducción de Reniel Rondón, la veterana corredora buscará reencontrarse con el éxito y responder a la confianza de la afición, respaldada por una condición física que hoy luce impecable.

Pareciera que la última presentación de la yegua propiedad del Stud "El Fischman" del pasado 15 de febrero del 2026 la dejo lista para tratar de conseguir una nueva victoria en su larga carrera en La Rinconada, para esa ocasión arribó segunda a solo un cuerpo de la ganadora Amboise.

Este miércoles 25 de febrero, el conducido por Reniel Rondón trabajó: 15,3 28,1 (400 metros) en pelo 42,2 2P 57,2/ de segunda vuelta, contenida con remate de 12,3 con traqueador R. Arraga, informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Rivales a vencer en carrera: Yeguas