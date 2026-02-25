De vuelta a casa: El entrenador que venció el tiempo y reaparece este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador de purasangres Asdrubal Rojas reaparece el día domingo en la reunión número 10 en el hipódromo La Rinconada.

Luego de cumplir su asistencia en la jornada de ajuste realizada la mañana de este miércoles 25 de febrero en la pista de Coche, Rojas aprovechó la ocasión de ser entrevistado para Meridiano Web, acerca de la condición físico-atlética de su única yegua presentada para el 5y6 de la programación dominical de carrera.

De acuerdo con la consulta en sus redes sociales, Asdrubal José Rojas es egresado del Instituto Pedagógico de Caracas con el título de Profesor de Ciencias de la Tierra y posteriormente fue entrenador profesional en el principal óvalo caraqueño.

Uno de los ejemplares con las que el trainer logró victoria en el coso de Coche fue con Pacific Music.

Asimismo, Rojas se radicó en Argentina donde trabajó en Gamblers Argentinos.

Entrenador Asdrubal, gracias por la oportunidad de entrevistarte y coméntanos para nuestros lectores de Meridiano Web cómo te sientes en reaparecer aquí a La Rinconada.

-Un saludo para Meridiano Web y estoy agradecido por la entrevista. Si, estoy reapareciendo luego de seis años y medio fuera del hipódromo La Rinconada. Gracias a la amnistía que hizo el Superintendente Antonio Álvarez y me gusta cómo ha quedado el hipódromo, la cual, está en excelentes condiciones en la pista, además de las premiaciones.

Trainer llevas una yegua presentada para el 5y6 dominical, específicamente en la novena competencia, tercera válida. Se trata de la castaña Aguamarina, pues reaparece luego de un corto paro de 35 días, con la monta del jinete Aldry Siso y se estrena en su cuadra ¿Qué nos puedes comentar de la cuatroañera entrenador?

-La yegua Aguamarina reaparece y la inscribimos hace aproximadamente mes y medio. Estamos buscando para que poco a poco vaya en su evolución. Actualmente estoy en la cuadra número 12 y estoy abierto para que cualquier propietario me brinde el apoyo, además que vengo con muchas ganas al hipismo venezolano.