Abraham Campos: “Mi yegua tiene todo a disposición para ganar la carrera en La Rinconada”

La actividad hípica nunca cesa. El óvalo de Coche abrirá, una vez más, sus puertas para ofrecer a la fanaticada una programación interesante de doce competencias.

Abraham Campos: La Rinconada Entrevista Reunión 10

La jornada trae el debut de varios ejemplares nacionales e importados de buen nivel, que prometen un gran espectáculo. Meridiano Web estuvo presente, como de costumbre, en la mañana de ajustes en La Rinconada. El equipo acudió en busca de la información clave para este domingo nueve, con la finalidad de permitir que las partes involucradas orientaran directamente a los hípicos sobre sus compromisos.

Trainer arranca la faena con la castaña Top Woman Two que va a su tercera presentación ¿Qué nos puede decir?

- Esta yegua llega en excelentes condiciones para el compromiso. Ya cumplió con su reaparecida y contará nuevamente con la monta de su jinete de confianza. El hecho de partir por un puesto de pista interno será determinante para su desempeño; en un lote reducido, estoy convencido de que protagonizará la definición. De lograr la victoria, proyectamos un dividendo muy atractivo.

Luego la guerrera Waya Waya, es parte de la nómina de la cuarta carrera nuevamente con Winder Véliz.

- Waya Waya es una yegua de sobra conocida por la afición; su extraordinaria condición física le permite correr con frecuencia sin que el esfuerzo merme sus facultades. Tras una derrota sumamente ajustada el pasado domingo, se presenta ahora con todo a su favor.

La pupila se beneficia de un notable descargo en el hándicap, pues cargará apenas 51,5 kilos bajo la conducción de su jinete habitual, Winder Veliz. Con un puesto de pista interno y su salud intacta, tiene el escenario servido para el triunfo.

Para cerrar en la novena carrera, Queen Valeska ahora pasa a las manos de Kelvin Perfecto en recorrido de 1.100 metros.

- Mantenemos la fe en la evolución de esta yegua. Hemos realizado un trabajo arduo en la cuadra para descifrar su mejor forma y corregir detalles. Para esta jornada, la recomendamos en calidad de sorpresa absoluta; estoy convencido de que, si logra la victoria, su dividendo impactará notablemente en el 5y6 nacional. Es el batacazo de nuestra cuadra y así se lo transmito a la afición.