Jacob Misiorowski protagoniza un video viral con una recta de 104 mph

Suscríbete a nuestros canales

En el béisbol de las Grandes Ligas, una recta de 100 millas por hora es considerada un arma de fuego. Una de 104 mph, como las que suele lanzar el prospecto de los Cerveceros de Milwaukee, Jacob Misiorowski, es prácticamente un proyectil incontrolable para el ojo humano. Por eso, cuando apareció un video del espigado lanzador derribando una manzana de la cabeza de su compañero Cooper Pratt, el mundo del béisbol contuvo el aliento.

La escena parece sacada de una leyenda medieval o de una película de acción de alto presupuesto. Misiorowski, quien alcanzó las 104.3 mph en su temporada de novato, se prepara en la loma. A unos 60 pies de distancia, Pratt, otro de los diamantes en bruto de la organización, permanece inmóvil con una manzana roja equilibrada sobre su gorra. El lanzamiento sale disparado y, con una precisión quirúrgica, la fruta estalla mientras Pratt sale ileso.

La pregunta en el clubhouse de Milwaukee fue inmediata: "Coop, no puede ser verdad... ¿cierto?", le cuestionó el infielder David Hamilton a Pratt mientras rodeaban un teléfono inteligente.

La respuesta corta es: no, no es real. Pero tampoco es obra de la Inteligencia Artificial que tanto acecha hoy en día. Se trata de la última entrega de la serie "casa de arte para el béisbol", una iniciativa del departamento de producción de los Cerveceros diseñada para cautivar a las audiencias más jóvenes a través de contenido creativo y visualmente impactante.

Detrás de este "truco de magia" están Ezra Siegel (director de contenido digital), Carter Green (jefe de producción de video) y Cody Oasen (editor en jefe). El equipo utilizó técnicas de edición profesional para simular el riesgo, aprovechando la fama de "lanzallamas" que precede a Misiorowski.

El factor humano

A pesar de ser un truco de edición, el impacto en redes sociales subraya dos realidades actuales en la MLB:

El arsenal de Misiorowski: El hecho de que la gente dudara si era real o no habla del respeto (y temor) que genera su recta. Aunque su comando sigue siendo una "obra en progreso", su capacidad para generar velocidad de élite lo tiene proyectado como una pieza clave para Milwaukee en 2026. Marketing deportivo: Los equipos ya no solo venden estadísticas. Los Cerveceros están apostando por una identidad visual única, permitiendo que sus jugadores muestren personalidad y participen en piezas que rozan lo cinematográfico.

"Fue bien impresionante", comentó el propio Misiorowski tras ver el resultado final publicado en las redes del equipo.

Al final del día, Cooper Pratt conservó su integridad física y los Cerveceros lograron su objetivo: que todo el mundo hablara de la potencia de su brazo estrella, incluso antes de que se lance la primera bola oficial de la temporada. Jacob Misiorowski no es Guillermo Tell, pero su brazo derecho tiene la misma precisión legendaria... al menos frente a las cámaras.