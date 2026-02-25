Cita con la Historia: ¿Podrá Fort Washington con Junior Alvarado repetir su hazaña de $175,000?

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana se presenta el Canadian Turf Stakes G3 por $175,000 en distancia de 1,800 metros sobre grama para ejemplares maduros en el hipódromo de Gulfstream Park en la cartelera millonaria que tendrá como prueba estelar el Fountain of Youth Stakes G2, prueba puntuable para el Kentucky Derby G1.

Fort Washington, propiedad del Magic Cap Stables, busca la segunda victoria consecutiva en este evento que fue programado para la cuarta carrera de la jornada para el sábado 28 de febrero en el Championship Meet 2025-2026.

Gulfstream Park: Fort Washington con Junior Alvarado por la repetida

El Canadian Turf Stakes G3 por $175,000 es la primera carrera de grado que se corre en la tarde sabatina de un total de ocho que fueron programadas. La cuarta de la tanda atrajo a ocho ejemplares maduros, entre ellos Fort Washington, un macho de siete años, que busca la segunda victoria consecutiva en el evento, en su tercera participación.

El hijo de War Front es el principal candidato para vencer en la carrera; contará con su jinete habitual, Junior Alvarado, para el entrenador Claude "Shug" McGaughey, en defensa de la divisa del Magic Cap Stables. Fort Washington llega a esta carrera luego de dos sextos lugares en la Pegasus World Cup G1 en enero y en el Kentucky Turf Cup Invitational Stakes G2, en septiembre del pasado año, antes de ganar en gran demostración el Arlington Million Stakes G1 en agosto en Colonial Downs.

Fort Washington regresa con ejercicio de 48.60 para 800 metros en Payson Park Training Center en Florida; el pasado 22 de febrero, fue el sexto más veloz de 66 en la distancia. El ganador de siete carreras, que incluye cuatro pruebas de grado, tiene ganancias de $1,403,016 para sus conexiones.

Enemigos para considerar en grupo selectivo ganadores de Grado

Wolfie’s Dynaghost, con la monta de Irad Ortiz Jr., para Brian Lynch, se convierte en uno de los ejemplares para considerar al triunfo. El ganador de 14 carreras y producción sobre el $1,35 millones regresa luego de alcanzar tres victorias consecutivas que incluyen el River City Stakes G3 y el Ft Lauderdale Stakes G3, el pasado diciembre.

Tiz Dashing con Javier Castellano para Barclay Tagg será otra opción seria para considerar. El hijo de Tiz The Law ganó el Hill Prince Stakes G3, en Aqueduct y luego llegó segundo en el Tropical Park Derby en Gulfstream Park en diciembre. Hará su debut esta temporada con cinco trabajos en Palm Meadows Training Center; el último, 800 metros en 50.05 en pista de grama, fue el más rápido de todos los 23 que ejecutaron ese día.

Battle of Normandy, Westside Tide, Beach Gold, Stars and Strides y Win for the Money completan la nómina de la carrera, que inicia 2:03 p.m. hora de Venezuela.