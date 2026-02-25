¡Se queda sin equipo! "Brujo" Martínez rescinde su contrato con el Corinthians

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como un fichaje ilusionante para el centro del campo del Corinthians ha terminado de forma abrupta y accidentada.

El "Timão" ha confirmado oficialmente la rescisión del contrato de José "Brujo" Martínez, cerrando un ciclo empañado por constantes problemas extradeportivos.

A pesar de tener un vínculo vigente hasta 2027, la paciencia de la directiva paulista llegó a su límite tras una serie de incidentes que fracturaron la relación entre el jugador y la institución.

Las causas del divorcio

El detonante no fue un solo evento, sino una acumulación de situaciones que hicieron insostenible la continuidad del internacional Vinotinto.

El jugador presentó retrasos injustificados en su incorporación a la pretemporada a inicios de este año. Su propio entrenador confesó estar muy molesto por dicha situación en diferentes ruedas de prensa.

Asimismo, su reciente regreso de la actividad internacional con una grave lesión de ligamentos, factor que, sumado a los antecedentes, obligó al club a tomar una decisión radical.

El "Bujo" se despide con 70 partidos disputados entre todas las competiciones, dos goles, dos asistencias y dos títulos (Copa de Brasil y Campeonato Paulista).

Términos del acuerdo

Aunque el Corinthians contaba con pruebas suficientes para una salida unilateral por indisciplina, la directiva habría optado por un acuerdo amistoso para proteger la integridad del futbolista y evitar un conflicto legal prolongado.

La directiva del conjunto brasileño fue clara en su postura. Si bien reconocen el despliegue físico que el "Brujo" mostró en sus mejores momentos, enfatizaron que una institución no puede permitir faltas de respeto a la disciplina interna.

Con esta salida, José Martínez queda como agente libre, aunque su prioridad inmediata será la mesa de operaciones y una larga rehabilitación antes de poder buscar un nuevo destino en el fútbol internacional.