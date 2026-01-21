José "Brujo" Martínez reaparece y da explicaciones

Suscríbete a nuestros canales

José "Brujo" Martínez atraviesa, quizás, el momento más convulso de su carrera profesional. El mediocampista, pieza clave en los últimos años para la selección de Venezuela, se encuentra hoy bajo la lupa de la crítica tanto en la Vinotinto como en su actual club, el Corinthians.

La polémica escaló a niveles institucionales tras su ausencia prolongada en el inicio de la pretemporada, lo que generó declaraciones explosivas por parte de su director técnico y una respuesta oficial del jugador a través de sus redes sociales.

Ruptura con el cuerpo técnico

La situación alcanzó su punto máximo de tensión cuando el estratega del "Timao", Dorival Júnior, expresó públicamente su malestar ante la falta de comunicación directa con el volante venezolano. Las palabras del técnico fueron contundentes y dejaron ver una fractura en la relación líder-jugador:

"No me respondió el último mensaje que le envié. No sé si está comunicándose con la gerencia, pero conmigo no”, afirmó Dorival.

Además, el entrenador advirtió que ha perdido terreno en la consideración deportiva y que, una vez que regrese, no tendrá el puesto asegurado: “Deberá reconquistar su lugar dentro del grupo”, señaló.

Comunicado del "Brujo"

Ante el revuelo mediático y la presión de la hinchada paulista, José Martínez utilizó sus plataformas digitales para aclarar su paradero y los motivos de su ausencia. Según el criollo, su retraso no se debe a un acto de indisciplina deliberado, sino a trámites burocráticos.

El jugador asegura que complicaciones con sus documentos legales le han impedido salir de su país y reingresar a Brasil a tiempo para la pretemporada.

Además, contrario a lo sugerido por el técnico, el mediocampista afirmó que la alta gerencia del Corinthians está plenamente al tanto de cada paso de su proceso migratorio.

El "Brujo" cerró su mensaje reafirmando su deseo de vestir la camiseta del club y trabajar para revertir el mal momento deportivo que atraviesa.