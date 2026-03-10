Hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, fue captado y fotografiado ¡Míralo!

Suscríbete a nuestros canales

Las redes sociales explotaron la tarde del lunes 9 de marzo, al hacerse viral unas imágenes de Miguel, el hijo mayor de los artistas Luis Miguel y Aracely Arámbula “La Chule”.

Parecido a su padre

Fue el programa de televisión mexicano “Ventaneando”, quienes captaron al jovencito de 19 años en el aeropuerto de la Ciudad de México, durante el fin de semana.

Miguel estaba vestido de negro, luciendo como todo un galán y resaltando por el enorme parecido que tiene a su padre, el popular “Sol de México”.

En la imagen se muestra al joven con el cabello tipo melena, nariz perfilada y pronunciado mentón, como un actor de telenovelas.

Felicidad de "Ventaneando"

El show de entretenimiento que tiene gran popularidad en el país azteca, resaltó que tras años de búsqueda, investigación y conocer un poco de los hijos de los artistas, al fin lo lograron.

También captaron al segundo hijo, Daniel, pero por ser menor de edad no pudieron publicar su fotografía.

“Hoy abrimos el programa con una nota que por casi dos décadas ha esperado México y yo creo que la prensa de espectáculos de muchos otros países, porque tenemos las primeras imágenes de los hijos de Aracely Arámbula y de Luis Miguel”, expresó uno de los presentadores.

Aracely había hecho de todo para mantener a sus hijos totalmente alejados de los medios, redes sociales y fotografías.

Resaltaron que no queda nada de duda que ambos jovencitos heredaron la belleza de sus progenitores, siendo la mezcla perfecta de los dos.