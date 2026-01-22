Luis Miguel captado en su romance más estable a los 55 años

Suscríbete a nuestros canales

Es de conocimiento público que el cantante Luis Miguel vive una relación estable con la diseñadora y empresaria española Paloma Cuevas. El intérprete de “Suave”, se ha mostrado muy entregado a su amor, siendo captados en diversos lugares por los fotógrafos como giras y cenando.

Puro amor

Tras varios meses lejos de los paparazzis, los novios fueron vistos muy románticos en Madrid, España. Con risas y miradas de complicidad se mostraron Cuevas y el popular “Sol de México”, quienes tiene una relación llena de respeto.

Recordemos que el artista de 55 años ha vivido muchos momentos de romance con figuras de la música y la televisión como Mariah Carey, Aracely Arámbula, Stephanie Salas, Lucero, Myrka Dellanos, entre otras.

Imágenes de Luis Miguel y Paloma

En las imágenes publicadas por la revista Lecturas, la pareja luce muy elegante con abrigos negros. Sin embargo, siguen demostrando que buscan llevar su amor lejos del foco de los medios, posiblemente para evitar cualquier información.

Cuevas y “Luismi”, fueron captados en el restaurante Ramón Freixa Tradición, ubicado en el exclusivo barrio de Salamanca, un espacio bien decorado, con una carta muy equilibrada y en el que reivindican la cocina española como un legado diverso y sabroso.

En las imágenes se observa a la guapa Paloma, saliendo del brazo de su amado, una escena de puro romanticismo que muestra cómo la relación va de viento en popa, y tal vez en un futuro suenen campanas de boda para ambos.

El cantante tiene tres hijos, Michelle Salas, la mayor, fruto de su amor con Stephanie Salas. Y Miguel y Daniel, con la actriz y cantante Aracely Arámbula.