Clásico Mundial: ¡Con sorpresa! Así quedaron los resultados en la jornada de este martes

La etapa la de la final del Clásico Mundial de Beisbol está bastante interesante y en el grupo B ocurrió el primer gran batacazo de esta edición. Por lo tanto, te mostraremos todos los resultados de la jornada de este martes, 10 de marzo.

El batacazo ocurrió justamente en el último choque de la jornada, donde la novena de Italia superó al temible Estados Unidos y pusieron en riesgo su clasificación a la siguiente ronda.

Resultados del Clásico Mundial:

- Japón 9-0 República Checa

- Israel 6-2 Países Bajos

- Canadá 3-2 Puerto Rico

- Italia 8-6 Estados Unidos.