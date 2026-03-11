CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL

Clásico Mundial: ¡Con sorpresa! Así quedaron los resultados en la jornada de este martes

Cuatro encuentros se disputaron esta jornada y los más interesantes fueron los dos últimos 

Por

Meridiano

Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 12:23 am
Clásico Mundial: ¡Con sorpresa! Así quedaron los resultados en la jornada de este martes
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

La etapa la de la final del Clásico Mundial de Beisbol está bastante interesante y en el grupo B ocurrió el primer gran batacazo de esta edición. Por lo tanto, te mostraremos todos los resultados de la jornada de este martes, 10 de marzo.

NOTAS RELACIONADAS

El batacazo ocurrió justamente en el último choque de la jornada, donde la novena de Italia superó al temible Estados Unidos y pusieron en riesgo su clasificación a la siguiente ronda.

Resultados del Clásico Mundial:

- Japón 9-0 República Checa

- Israel 6-2 Países Bajos 

- Canadá 3-2 Puerto Rico

- Italia 8-6 Estados Unidos.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Aaron Boone Hipismo La Rinconada Venezuela
Miércoles 11 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?