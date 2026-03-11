Atletas venezolanos están listos para el Mundial de Atletismo en pista cubierta por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Falta poco más de una semana, para que comience el campeonato Mundial de Atletismo de pista cubierta Polonia 2026 y algunos de los representantes venezolanos conversaron en exclusiva con Meridiano Televisión, el canal deportivo que te llevará todas las incidencias de este evento desde el 20 hasta el 22 de marzo.

Los atletas venezolanos viajarán a la ciudad de Toruń, Polonia, con el objetivo de regresar con varias medallas, tras contar con un gran rendimiento a nivel regional.

Presidente de la Liga habla sobre el 4x400m:

Una de las disciplinas de la cual todos estarán pendiente, debido a que regresará a esta competencia será la de 4x400m, donde los cuatro que irán por Venezuela participarán por primer vez.

"El 4x400m siempre ha sido histórico, para Venezuela y estos muchachos que van ahora lo van a reafirmar. Son nuestros mejores exponentes en esta distancia", destacó Luis Salas, presidente de la Liga Venezolana, a través de las pantallas de los especialistas en deporte.

Kelvis Padrino con gran proyección en su debut:

Uno de los representantes venezolanos que debutará en esta cita mundialista bajo techo, será el corredor de 400 metros, Kelvis Padrino, quien cuenta con múltiples medallas en Juegos Bolivarianos y eventos regionales.

"Primeramente le doy gracias a Dios por haber clasificado. Estoy totalmente comprometido y se que se verá un buen resultado, para ser mi primera vez", comentó Padrino, quien se puso como meta quedar entre los 10 mejores atletas en su categoría.

Bryant Álamo va por una medalla mundial:

Por su parte, Bryant Álamo, estará participando en los 60 metros espera superar su propio récord nacional de 6.59 y con eso aspira a llegar lejos.

"Con el registro que obtuve ahorita en el Sudamericano, podría meterme en una semifinal, pero con el trabajo que vengo haciendo con mi entrenador creo que puedo llegar a una final y ¿Por qué no dar la sorpresa y obtener una medalla?", mencionó Álamo.

Glanyernis Guerra irá por la representación femenina:

Otra de las debutantes que genera mucha expectativa, es Glanyernis Guerra, quien estará en la categoría de 60 metros bajo techo femenino y alabó la preparación que está teniendo junto a su entrenador y sus compañeros.

"Las expectativas son representar a mi país muy bien y tratar de llegar a la final o si es posible conseguir una de las medallas", señaló Guerra. Todas las novedades y el evento de Atletismo bajo techo, lo podrás ver en vivo por Meridiano Televisión desde el próximo 20 de marzo.

Una de las grandes representantes venezolanos en este Mundial, también será Yulimar Rojas, quien espera reafirmar que está de vuelta a su mejor nivel.