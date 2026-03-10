Efectividad comprobada: La corredora que desafía el tiempo de inactividad con su regreso a La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La programación lista y la comunidad hípica expectante para disfrutar de una nueva reunión de carreras este próximo domingo 15 de marzo en el majestuosos hipódromo La Rinconada. Un total de 13 carreras sumamente parejas que incluyen cuatro eventos selectivos, serán las encargadas de brindar la emoción al máximo a todos los presentes.

Ganadora selectiva: La Rinconada Carreras

El 5y6 nacional lleva (cinco) domingos seguidos en donde se bate el monto récords de recaudación consecutivos en el Hipódromo La Rinconada y en esta nueva ocasión la cifra a superar es de Bs 359.259.760,00.

La zaina de cinco años Brown Sugar, reaparece luego de 91 días sin participar en pruebas públicas del entrenador Fernando Parilli Tota, correrá en la tercera carreras (Clásico “Eduardo Larrazabal”) con la monta de Jaime Lugo Jr.

Dicha competencia viene hacer la primera prueba selectiva de la tarde dominical que ha sido reservada para yeguas nacionales e importadas de 4 y más años, en distancia de 1.200 metros, donde han sido inscritas ocho competidoras.

Brown Sugar es un ejemplar, nieta de Grand Slam con campaña de ocho triunfos en 15 presentaciones y en su actuación más reciente en el clásico “Balsamino Moreira” (GI) disputado el 14 de diciembre del 2025 arriba en la segunda casilla a solo dos cuerpos de la ganadora Fleet Street.

Esta gran corredora ha sido capaz de ganar: a los 3 años, 1º Clásico Hipódromo La Rinconada (G1), Clásico Ana María Freudman (G3), 4 años, 1° Clásico Sprinters Yeguas (G2).

La yunta jinete-entrenador hasta el momento tiene 16 actuaciones en conjunto para una victoria y un 6% de efectividad. Cada vez que la hija de Thunder Ridge reaparece lo hace en gran forma y en este tiro de 1.200 metros tiene importantes triunfos.

Estos han sido los ejercicios más recientes: Distancia 1.200 metros

Feb 27 J. Lugo Jr. E/S 15,4 28,1 40,3 53 65 (1000) 77,2 2p 90/ 104// en las manos y fenómeno.

Mar 06 J. Lugo Jr. E/S 14 26,3 38,3 (600) 50,3 2P 62,1 4P 75/ 89,3// en las manos, fenómeno con remate de 12. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.