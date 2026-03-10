Joan Laporta habla abiertamente del fichaje de Julián Álvarez

Suscríbete a nuestros canales

La campaña electoral en el FC Barcelona sigue a tope y sus candidatos están por todos lados, mientras les llueven preguntas sobre nombres puntuales. Así le tocó a Joan Laporta, al que consultaron directamente por uno de los anhelos del barcelonismo: Julián Álvarez.

Las declaraciones del candidato a la presidencia se dieron durante una entrevista en el programa 'Què t’hi Jugues' de la Cadena SER y allí optó por ser muy directo sobre los rumores con el argentino.

Inicialmente, no dudo en reconocer lo que es el campeón del mundo (en Qatar 2022) como jugador: "Es un gran jugador, que en el sistema del Barça dicen que funcionaría".

Joan Laporta responde si Julián Álvarez puede llegar al Barcelona

El exmandatario (ahora es candidato) reconoció que en los planes de la institución debe estar un futbolista con ese talento, siembre y cuando la economía lo permita.

"Pero no para hacer saltar la banca (su fichaje). Primero debería mostrar su voluntad de venir al Barça, que es lo que queremos de los jugadores que se interesen. Por otro lado, que sea a un precio razonable; entonces lo podríamos estudiar. Tal como está lo que pretenden, este caso está fuera de juego", dijo.

El albiceleste se ha asociado con los azulgranas por muchas razones y desde hace un tiempo, sobre todo por su momento bajo de forma en el Atlético de Madrid y porque los culés quieren reforzar esa demarcación.

Desde la afición entienden que Julián Álvarez sería un gran recambio para un Robert Lewandowski que ya no tiene en el club un rol protagónico y sobre el que aún no se tiene clara su continuidad para la 2026-27. Por estos días, lo que más podría poner freno a las pretensiones blaugranas es el precio que apuntan a la 'araña', con un valor entre los 80 y 100 millones de euros (o incluso más altas según el medio).