Dusty Baker sobre Omar López: "Algún día será manager de Grandes Ligas"

Omar López mantuvo su paso perfecto en el fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026, venciendo en la jornada de este lunes por la noche a Nicaragua (4x0) comandado por una presentación notable de Ronald Acuña Jr., quien sacudió su primer jonrón en el torneo mundialista.

Con la victoria ante los nicaragüenses, el dirigente criollo llegó a siete triunfos en la misma cantidad de presentaciones como mandamás en la primera ronda del certamen. Además de concretar final feliz desde el loanDepot Park de Miami, el coach de Houston Astros tuvo la oportunidad de coincidir con uno de los mentores en su trayectoria como lo es Dusty Baker, quien no perdió el tiempo elogiar su trabajo con el combinado vinotinto.

El legendario mandamás reconoció al entrenador venezolano Omar López y aseguró que tiene el potencial para convertirse en manager de las Grandes Ligas en el futuro. El experimentado dirigente destacó la calidad del equipo que dirige López y valoró el liderazgo que ha demostrado dentro del béisbol internacional.

Dusty Baker elogia trabajo de Omar López con Venezuela

Además, Baker comentó que le gustaría estar presente en el partido del miércoles 11 de marzo, donde Venezuela y República Dominicana se estarán cruzando para cerrar el Grupo D, siendo un duelo que se anticipa como muy intenso. El veterano técnico aseguró que será una “pelea de pesos pesados” y que, si no puede asistir al estadio, buscará la manera de verlo por televisión desde donde se encuentre.