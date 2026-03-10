Clásico Mundial de Béisbol

Dusty Baker sobre Omar López: "Algún día será manager de Grandes Ligas"

El legendario dirigente elogió el trabajo de Omar López con Venezuela en el Clásico Mundial 2026.

Por

Humberto Mendoza
Martes, 10 de marzo de 2026 a las 12:54 pm
Dusty Baker sobre Omar López: "Algún día será manager de Grandes Ligas"
Suscríbete a nuestros canales

Omar López mantuvo su paso perfecto en el fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026, venciendo en la jornada de este lunes por la noche a Nicaragua (4x0) comandado por una presentación notable de Ronald Acuña Jr., quien sacudió su primer jonrón en el torneo mundialista.

NOTAS RELACIONADAS

Con la victoria ante los nicaragüenses, el dirigente criollo llegó a siete triunfos en la misma cantidad de presentaciones como mandamás en la primera ronda del certamen. Además de concretar final feliz desde el loanDepot Park de Miami, el coach de Houston Astros tuvo la oportunidad de coincidir con uno de los mentores en su trayectoria como lo es Dusty Baker, quien no perdió el tiempo elogiar su trabajo con el combinado vinotinto.

El legendario mandamás reconoció al entrenador venezolano Omar López y aseguró que tiene el potencial para convertirse en manager de las Grandes Ligas en el futuro. El experimentado dirigente destacó la calidad del equipo que dirige López y valoró el liderazgo que ha demostrado dentro del béisbol internacional.

Dusty Baker elogia trabajo de Omar López con Venezuela

Además, Baker comentó que le gustaría estar presente en el partido del miércoles 11 de marzo, donde Venezuela y República Dominicana se estarán cruzando para cerrar el Grupo D, siendo un duelo que se anticipa como muy intenso. El veterano técnico aseguró que será una “pelea de pesos pesados” y que, si no puede asistir al estadio, buscará la manera de verlo por televisión desde donde se encuentre.

Algún día será manager de Grandes Ligas. Tienen un gran equipo, me gustaría estar aquí para el juego del miércoles (contra Dominicana). Va a ser una pelea de pesos pesados, estaré en algún lado viéndolo por televisión”, declaró el mandamás de Nicaragua después del enfrentamiento contra Venezuela, según la información del periodista Daniel Álvarez Montes.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Clasico Mundial
Martes 10 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?