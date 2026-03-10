Impacto hípico: El jinete ganador del Santa Anita Handicap (G1) deja California

Suscríbete a nuestros canales

El pasado sábado 7 de marzo, tras la celebración del Santa Anita Handicap (G1) —una de las carreras más icónicas de la Costa Oeste de Estados Unidos—, se dio a conocer una noticia importante sobre el jinete ganador de la prueba.

Diego Herrera, quien condujo al triunfo al ejemplar British Isles en los 2,000 metros del legendario "Big Cap" (que repartió $300,000 en premios), anunció un cambio trascendental en su carrera: dejará de montar en Santa Anita Park para buscar nuevos horizontes y mejores oportunidades en la costa este.

El nuevo destino de Diego Herrera

Con un registro de 257 victorias en Norteamérica desde 2021, Herrera tendrá ahora como base el hipódromo de Gulfstream Park, en el sur de Florida. Su representación estará a cargo de Kevin Meyocks (cuñado de Javier Castellano y agente también del venezolano Francisco Arrieta), quien cuenta con una sólida trayectoria en el medio.

Tras su victoria en el tradicional cotejo californiano sobre el pupilo de Richard Baltas, Herrera explicó su decisión de mover su brújula hacia el óvalo de Hallandale Beach: “A veces las cosas pueden ser más fáciles aquí, hay campos más pequeños. Fui a Gulfstream para montar a British Isles en el Pegasus, me gustó el ambiente, el hipódromo, y al hablar con Kevin, sentí que era una oportunidad que debía aprovechar”, comentó el jinete en declaraciones recogidas por el departamento de prensa de Gulfstream Park.

Por el momento, Herrera cuenta con cuatro compromisos este viernes y uno el sábado en la pista de Arcadia. Su intención es iniciar su actividad formal en Gulfstream Park a partir del próximo 19 de marzo, sumándose a las jornadas finales del Championship Meet 2025-2026.

Además del reciente Santa Anita Handicap (G1), el palmarés de Diego Herrera incluye triunfos en el Cecil B. DeMille (G3) y el Autumn Miss (G3).