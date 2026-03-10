Hija de semental que generó más de $1.5 millones de dólares como purasangre debuta en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada celebrará este domingo 15 de marzo la reunión hípica número 12 del primer meeting de la temporada 2026 con una programación de 13 carreras donde se disputará cuatro pruebas de grado y el juego del 5y6 nacional se activará en la séptima prueba de la tarde dominical.

La Rinconada: Debuta hija de semental ganador como purasangre de $1.5 millones de dólares

En la sexta y última prueba antes que se dé inicio al tradicional juego de 5y6 nacional, se correrá una nueva edición del Clásico Gustavo J. Sanabria GII en distancia de 2.000 metros para yeguas nacionales o importadas de cuatro y más años, donde hay una nómina de ocho hembras a competir.

Una de ellas es la importada de cuatro años Grand Sticker, una zaina nacida el 18 de marzo del 2022, producto del semental Higher Power en la yegua Princess Nekia por Take Charge Indy, la cual va a debutar en nuestro país y viene con una campaña de dos victorias en siete presentaciones bajo el entrenamiento de Víctor Barboza Jr. y era propiedad de Gran Pollo Stable.

La zaina es presentada por el entrenador Jorge Salvador para el Stud The Society y le da la monta al jockey profesional José Alejandro Rivero., con el uso del implemento Gríngola (G), Lengua Amarrada (LA), Bozal en Z (BZ), y Vendas (V).

Pedigrí.

Su padre, Higher Power, dejó una campaña como purasangre de cinco victorias en 20 presentaciones, entre el 2017 y el 2020, donde generó una producción de $1.594.648 en ganancias para Hronis Racing LLC antes de ser vendido para convertirlo en semental.

Higher Power llegó a participar en grandes competencias como la Pegasus World Cup y la Breeders’ Cup Classic G1, mientras que, entre sus victorias, se tiene que mencionar el Million Pacific Classic G1 que se corre en Del Mar Racing, y el se quedó con la edición del 2019.

Por su parte, su abuelo materno Take Charge Indy es ganador de tres en 14 presentaciones, con poco más de $1 millón de dinero generado, gracias a su triunfo en el Florida Derby G1 del 2012.

El trabajo más reciente en la pista de Coche de Grand Sticker fue el pasado 28 de febrero donde dejó parciales con Franklin Puello en la silla de, 12,1 /24,2 /36,3 /49 (800) /61,4 2p /77,1 / movida, junto a Marakovits // remate de 12,2, dio a conocer la División de tomatiempos del INH en sus hojas de ajustes.