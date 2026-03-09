Fallece en Texas reconocido artista zuliano, exintegrante de Cardenales del Éxito

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del entretenimiento venezolano despide a una de sus voces más carismáticas. El artista zuliano Marlon Arturo Daboin Pereira falleció el domingo 8 de marzo en la ciudad de Katy, Texas, tras enfrentar complicaciones de salud.

Daboin, oriundo de Cabimas, fue reconocido por su versatilidad artística, siendo locutor, animador, humorista, cantante y presentador.

Su talento lo convirtió en una figura muy apreciada dentro del panorama cultural del estado Zulia, donde su voz y su estilo cercano lograron conectar con miles de oyentes. Durante años, su trabajo trascendió el ámbito radial para convertirse en un referente del entretenimiento regional.

El éxito del artista zuliano Marlon Daboin

Los primeros pasos de Daboin en los medios de comunicación comenzaron detrás de los controles. Inició su carrera como operador en Radio Libertad 620 AM, experiencia que más adelante le abriría las puertas para colocarse frente al micrófono y desarrollar su talento como locutor.

Con el tiempo consolidó su presencia en la radio zuliana, especialmente con el recordado programa “Full Action”, transmitido por la emisora Órbita 103.3 FM en Ciudad Ojeda.

Allí destacó por su estilo espontáneo, su humor y su capacidad para improvisar, características que lo hicieron muy popular entre la audiencia. Su personalidad lo llevó también a desempeñarse como animador de eventos y presentador en distintos espacios del entretenimiento.

Otras facetas de su carrera

El talento de Marlon Daboin no se limitó a la radio. También tuvo apariciones en la televisión nacional, participando en segmentos de reality dentro del popular programa “Súper Sábado Sensacional”, transmitido por Venevisión, donde mostró su habilidad para el humor y la imitación.

Además, brilló como conductor en canales regionales como Ciudad TV y Zuliana de Televisión, ampliando su presencia en los medios del occidente venezolano.

En el ámbito musical, su pasión por la gaita lo llevó a formar parte de agrupaciones reconocidas como VHG y Cardenales del Éxito, donde aportó su voz y energía sobre el escenario.

Una vida marcada por el talento

Quienes compartieron escenarios y cabinas con él recuerdan a Daboin como un artista integral, capaz de combinar humor, música y comunicación en un mismo espacio. Su estilo jovial lo convirtió en un personaje muy querido dentro del ambiente artístico de la Costa Oriental del Lago.

En los últimos años residía en Estados Unidos, donde enfrentó una compleja situación de salud que incluso motivó campañas de apoyo impulsadas por amigos y seguidores para ayudar con sus tratamientos médicos.