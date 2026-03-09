¿Hay algún venezolano? Estos son los jugadores de más edad del Clásico Mundial de Beisbol

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 no solo reúne a jóvenes estrellas del diamante, sino también a varios peloteros veteranos que aportarán experiencia a sus respectivas selecciones.

De acuerdo con una recopilación de datos difundida por el periodista Antonio Puesán en la red social X, varios jugadores superan los 39 años y destacan como los más longevos del torneo.

Los de más edad en el Clásico Mundial de 2026:

El nombre que encabeza la lista es el del cubano Alexei Ramírez, quien con 44 años aparece como el jugador de mayor edad inscrito en los rosters del campeonato. El exinfielder de Grandes Ligas, recordado por su paso por los Chicago White Sox, regresó al escenario internacional representando nuevamente a Cuba, país con el que participó incluso en la primera edición del torneo en 2006

Detrás de Ramírez figuran otros lanzadores veteranos que también superan la barrera de los 40 años. Entre ellos destacan Kyung Eun Noh de Corea del Sur, con 42 años, mientras que Tiago Da Silva (Brasil), Adam Ottavino (Italia) y Martin Schneider (República Checa) también integran el grupo de jugadores que llegarán al torneo con 40 años de edad.

Asimismo, varios bateadores experimentados rondan los 39 años, como Carlos Santana (República Dominicana), Reynaldo Rodríguez (Colombia), Martín Maldonado (Puerto Rico) y Alfredo Despaigne (Cuba), quienes también figuran entre los más veteranos del campeonato.

La presencia de estos jugadores confirma que la experiencia sigue siendo un factor importante en el béisbol internacional. En torneos cortos como el Clásico Mundial, el liderazgo y el recorrido profesional pueden marcar diferencias dentro del terreno.