Champions League: Diego Simeone no se siente favorito ante Tottenham

La Champions League, en su edición 2025-26, regresa a la acción este martes 10 de marzo y uno de los partidos más estelares que abren los octavos de final tienen al equipo de Diego Simeone, el Atlético de Madrid, en los focos..

Los colchoneros recibirán al Tottenham en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, que será epicentro de este encuentro entre dos clubes que quieren trascender en la competición, pero que llegan a la instancia con realidades opuestas.

Por ejemplo, el cuadro madrileño es tercero en LaLiga con 54 puntos, aunque alejado de los dos primeros lugares, mientras la entidad inglesa presenta un cuadro peor, al estar solo un punto por encima del descenso en el torneo liguero.

Ahora bien, pese a este escenario en sus torneos locales, Simeone no se fía y cree que el análisis debe privar en lo han podido hacer en la Liga de Campeones.

¿Qué dijo Diego Simeone sobre el duelo ante Tottenham?

El 'Cholo' recordó que el recorrido de los 'spurs' ha sido muy distinto en Champions, más allá de las realidades en sus países. Sobre todo, porque el cuadro inglés fue cuarto en la fase liguera europea.

"Ellos entraron cuartos en la primera fase, nosotros por la repesca. En realidad, no somos favoritos. Eso es cosa de los que escriben ustedes. Ningún equipo, cuando entra al campo, se acuerda en qué lugar de la tabla está. Solo quiere ganar", dijo.

Al mismo tiempo sacó pecho de lo que está haciendo el equipo en el resto de sus disputas: "Lo más importante es trabajar en consecuencia de lo que viene por delante. Es muy bueno que todavía estemos vivos en todas las competiciones".

A estas alturas de la campaña, los dirigidos por Diego Simeone aseguraron un lugar en la gran final de la Copa del Rey y quieren dar otro golpe en la Champions League.