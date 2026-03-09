Crisol Carabal se sometió a doloroso proceso estético y así luce

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Crisol Carabal compartió en su perfil de Instagram un video con vendajes y hematomas en la cara, tras la intervención que se realizó.

Rejuvenecimiento de Crisol

La artista indicó que fue un refrescamiento que le realizaron para lucir radiante y seguir derrochando talento en el teatro, como lo hizo hace poco en la obra “La hora menguada”, de Rómulo Gallegos.

Aunque en el clip Crisol aparece un poco adolorida, está muy feliz por la intervención a cargo del doctor Claudio Colombo, un cirujano estético venezolano que labora en Madrid, España.

La intervención lleva por nombre rejuvenecer con naturalidad, que consta de un Lifting Facial en la parte baja de los ojos y estiramiento de algunas partes del rostro, que tienden a bajarse con el paso del tiempo.

“Una semana de este proceso de refrescamiento, feliz y agradecida con Dios, gracias”, escribió tras el procedimiento, que con el pasar de los días mejorará y le dará resultados que prometen ser excelentes.

Carabal extendió también palabras de cariño a su médico y equipo, por tan buen trabajo para que estuviese de la mejor manera posible.

Mensajes de amor

Diversas artistas se mostraron muy feliz por el procedimiento que se realizó la criolla para verse mejor.

Viviana Gibelli, Scarlet Ortiz, Mónica Pasqualotto, Alexandra Braun y Sonia Villamizar, escribieron esperando ver el gran resultado.

Crisol es una de las artistas venezolanas más diversas que por muchos años llenó la pantalla de talento en producciones como “Mariú”, “Trapos íntimos”, “Estrambótica Anastasia”, “La vida entera” y “Mi ex me tiene ganas”, una de sus últimas producciones.