Luto en la moda venezolana: Muere reconocido diseñador que vistió a grandes estrellas

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la moda venezolana está de luto tras confirmarse la triste partida del diseñador Enger Luces, cuyo fallecimiento fue anunciado a través de redes sociales, dejando a colegas, amigos y admiradores profundamente conmovidos por la pérdida de un grande del diseño.

Hasta el momento se desconoce la causa exacta del repentino fallecimiento de Enger Luces, un detalle que aún no ha sido aclarado públicamente por sus familiares o representantes.

La emotiva despedida al diseñador

Una de las reacciones más resonantes llegó de parte de la animadora venezolana Marie Claire Harp, quien compartió un mensaje lleno de emoción y cariño por todos los momentos vividos.

“Cómo es la vida de frágil querido amigo. Mi primer diseñador, tantos sueños juntos, tantas cosas juntos”, escribió, destacando la fuerte conexión tanto laboral como personal que mantuvo con Luces.

En su publicación también afirmó: “No puedo creer que ya no estés con nosotros. Te amaré y te extrañaré eternamente. Descansa en paz”, reflejando el impacto que el diseñador tuvo en su vida y carrera.

Desde que se dio a conocer la noticia de su fallecimiento, usuarios de redes sociales, colegas del medio y figuras del entretenimiento han expresado su dolor y homenaje hacia Luces.

Muchos resaltan no solo su habilidad como diseñador, sino también su calidad humana y el impacto que su visión creativa dejó en la moda venezolana.

La carrera de Enger Luces

Enger Luces era un diseñador venezolano reconocido por su estilo sofisticado y por su presencia en actividades clave de la moda en el país. A lo largo de su trayectoria construyó una reputación sólida trabajando en eventos vinculados a la moda y colaborando con iniciativas benéficas.

Por ejemplo, en 2023 se supo que Luces estaba preparando su colección IKIGAI Primavera‑Verano 2024, inspirada en el concepto japonés de “razón de ser” y enfocada en sensibilizar sobre la lucha contra el cáncer, con una gala en Caracas que buscaba recaudar fondos.

Además, su trabajo había sido reconocido en otras áreas de la moda, colaborando con personalidades y resaltando su talento en plataformas nacionales e internacionales, lo que lo convirtió en un referente dentro del ámbito creativo venezolano.