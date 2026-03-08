Xavi Hernández revela una bomba: "Messi estaba hecho y Laporta lo tiró todo atrás"

Suscríbete a nuestros canales

Hablar de Xavi Hernández en Barcelona es mencionar a una leyenda viviente de la institución. Por tanto, lo que diga o haga tendrá, sin duda alguna, una repercusión mayor en el club. Y si dentro de sus palabras menciona a Lionel Messi, ya usted puede hacerse una idea.

Justamente, el histórico mediocampista catalán salió al paso en este momento crucial para el club, en el que se preparan las próximas elecciones presidenciales para el mes de mayo y en una entrevista con La Vanguardia reveló una serie de historias que están dando la vuelta al mundo.

Sí, Hernández mencionó a Messi en su conversación y contó su versión de aquellos hechos ocurridos en 2023, cuando 'Leo ' tuvo la oportunidad de regresar a la oncena azulgrana con él como entrenador del primer equipo.

Lo curioso de esta revelación es que el DT apuntó directamente a Joan Laporta, entonces mandatario de la entidad y actualmente candidato para un nuevo mandato. El catalán expresó que esa operación no terminó por darse exclusivamente por decisión del dirigente, contrario a su recomendación como DT de la institución.

¿Qué dijo Xavi Hernández sobre Lionel Messi?

Lo dicho. Xavi no se cortó y dijo todo de su lado; cómo lo vivió y lo que estuvo en sus manos para el regreso del argentino al club de su vida: "Ahí el presidente tampoco dice la verdad. Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente".

Posteriormente agregó sobre el desenlace que Laporta habría dado a los hechos: "El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga pero es el presidente el que lo tira todo para atrás".

"Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir. Y luego de repente Leo dejó de cogerme el teléfono porque por el otro lado le habían dicho que no se podía hacer. Y yo llamando al padre le dije, ‘no puede ser Jorge’, y el me dice, ‘habla con el presidente’. Y le insisto en que llevamos cinco meses hablando con Leo, está hecho, futbolísticamente no hay dudas, a nivel económico nos vamos a Montjuïc y vamos a hacer un last dance como el de Jordan, todo preparado", comentó.

Su relación se afectó con el argentino

Estas declaraciones tuvieron más jugo. Tanto, que el español también apuntó que por lo ocurrido casi se va al traste su relación con Messi, con quien disfrutó años históricos en el equipo como jugadores.

"Sí (sobre si Messi tardó en volver a contestarle el teléfono), porque él se pensó que yo estaba en el entramado, a mí me afectó mucho en mi relación con Leo, pero ahora vuelve a ser buena", refirió Hernández.

Sobre un posible regreso del '10' actualmente a Barcelona comentó: "Me moría de ganas de que Leo volviera y además pienso, todavía hoy, que ayudaría al equipo a meter goles, a dar últimos pases, sin ninguna duda, ¡pero si va a jugar un Mundial! Leo volvería a triunfar en el Camp Nou y además era su deseo y el mío, él lo sabe, ahora lo sabe, pero estuve un tiempo que no pude comunicarme con él, fue una pena, pero por culpa de los que están".

Xavi Hernández se paseó por distintos temas, no solo el mencionado de Lionel Messi, sino también por su forma de salir del club: "Sí, muy buena (su antigua relación con Laporta), de hecho yo ficho por el Barça gracias a él, pero me acabó fallando".