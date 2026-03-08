WBC: J.J. D´Orazio se fue para la calle en victoria de Italia

Suscríbete a nuestros canales

El seleccionado de Italia ha dado un golpe de autoridad en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Con una victoria de 7-4 sobre Gran Bretaña en el Daikin Park, el conjunto europeo no solo mantiene su registro impecable de 2-0, sino que traslada la presión directa a las potencias del sector, México y Estados Unidos. La combinación de poder ofensivo y una particular mística en el dugout tiene a los italianos a las puertas de la clasificación.

Back to Back son sabor venezolano

La ofensiva italiana demostró su capacidad de respuesta en el tercer episodio. Andrew Fischer, prospecto número 6 de los Cerveceros de Milwaukee, inició el ataque con un cuadrangular por el jardín derecho. Sin dar respiro al pitcheo británico, el receptor de los Tigres de Aragua, J.J. D’Orazio, conectó un sólido batazo de 403 pies para sellar vuelacercas consecutivos.

Este despliegue de fuerza permitió a Italia tomar el control del encuentro y sumar cinco cuadrangulares en apenas dos presentaciones. La energía del equipo se tradujo posteriormente en hits oportunos de Miles Mastrobuoni y Dante Nori, quienes ampliaron la ventaja para asegurar un margen de maniobra frente a la tardía reacción de Gran Bretaña.

Escenario en el Grupo B

Con este resultado, el panorama del Grupo B se torna complejo para los favoritos. Italia se enfrentará a Estados Unidos el próximo martes a las 9 p.m., cerrando su participación en la fase regular contra México el miércoles a las 7 p.m.

Una victoria en cualquiera de estos dos compromisos pondría a la escuadra italiana en una posición privilegiada para avanzar a los cuartos de final por segundo Clásico consecutivo. Por ahora, el pitcheo ha cumplido; Greg Weissert cerró el juego dominando a Harry Ford con las bases llenas en el noveno, demostrando que este equipo tiene la solvencia necesaria para competir bajo presión extrema.