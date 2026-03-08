WBC: Tarik Skubal no abandona la idea de mantenerse con Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador zurdo Tarik Skubal enfrenta un dilema crucial sobre su permanencia en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Tras su apertura contra Gran Bretaña, el as de los Tigres de Detroit manifestó que decidir si continúa con la selección de Estados Unidos o regresa a los campos de entrenamiento de la MLB es una de las determinaciones más complejas de su trayectoria profesional.

Skubal cumplió con una labor de tres entradas en las que permitió una sola carrera, producto de un cuadrangular de Nate Eaton en el primer lanzamiento del encuentro. A pesar de ese inicio, Skubal logró ajustar su mecánica para ponchar a cinco bateadores rivales. Durante su actuación realizó 41 pitcheos, manteniendo una velocidad promedio en su recta ligeramente por debajo de las 97 millas por hora y logrando que los oponentes fallaran el swing en el 50% de las ocasiones.

Factores que condicionan la decisión del lanzador

Skubal explicó que la resolución final no depende únicamente de su deseo personal, sino que requiere una serie de consultas institucionales y familiares. El serpentinero debe entablar conversaciones con la organización de los Tigres de Detroit, su agente y su núcleo cercano para evaluar los riesgos físicos y las responsabilidades contractuales antes del inicio de la temporada regular de las Grandes Ligas.

El orgullo nacional en el Clásico Mundial

La atmósfera del torneo ha generado un cambio de perspectiva en el jugador. Skubal admitió que la experiencia de representar a su país y el ambiente de competitividad en el clubhouse estadounidense dificultan su salida anticipada. El lanzador destacó el orgullo que siente por vestir el uniforme nacional y el respeto hacia las personas que realizan sacrificios para permitirle competir al más alto nivel.

Aunque inicialmente se contemplaba que esta sería su única apertura en el certamen, la posibilidad de que Skubal permanezca con el equipo de Estados Unidos sigue abierta. El jugador aclaró que no se encontraba en el estado mental adecuado para decidir inmediatamente después del juego debido a la intensidad de las emociones vividas en el choque ante Gran Bretaña.

Se espera que la confirmación oficial sobre su continuidad o su partida hacia el Spring Training se produzca en los próximos días. Sus compañeros de equipo han expresado un respaldo total a su situación, reconociendo el valor de su presencia en el roster actual del conjunto norteamericano.