Carreras se recupera a tiempo: Refuerzo clave para enfrentar al City

Hay luz verde en el departamento médico. Álvaro Carreras, el lateral izquierdo que mantenía en vilo a la afición, ha mostrado una evolución satisfactoria en su proceso de recuperación y se reincorporará a los entrenamientos grupales a partir de mañana.

La noticia llega en el momento más crítico de la temporada. Tras varios días de incertidumbre y trabajo diferenciado, el club ha confirmado de manera oficial que el español estará totalmente disponible para el esperado encuentro contra el Manchester City.

Un retorno estratégico

La presencia de Carreras no es un detalle menor para el esquema táctico del equipo. Su capacidad para proyectarse en ataque y su disciplina en el repliegue serán fundamentales para contener las transiciones rápidas del conjunto inglés.

Puntos clave del reporte médico:

Progreso: Evolución positiva y constante en las últimas 48 horas.

Retorno: Mañana se integra al resto de sus compañeros en la sesión matutina.

Estado: Disponible para la convocatoria oficial del próximo partido.

Contar con un Carreras al 100% le otorga al cuerpo técnico la profundidad necesaria en la banda izquierda, permitiendo una rotación que podría ser determinante en el resultado final.