Sacó la clase: la americana Farolera derrotó a la nacional e invicta Princess Warrior en el VI Clásico "Ana María Freudman" (Grado III)

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) ratificó una programación de alto nivel con el inicio del calendario selectivo del mes. El foco de atención en la primera selectiva de la tarde fue reservada para la tercera competencia, donde la americana Farolera venció en gran demostración a un grupo selecto de potras de tres años en el VI Clásico "Ana María Freudman" (Grado III).

Carrera disputada en distancia de 1.300 metros, y contó con un atractivo incentivo económico: un bono especial de 130,000 dólares a repartir.

La carrera rinde tributo en vida a Ana María Lydia Strahm de Freudman, figura emblemática del hipismo venezolano. Nacida en Suiza en 1934 y radicada en el país desde temprana edad, Freudman destaca por su polifacética trayectoria: desde su servicio como Cabo en el cuerpo de Bomberos en 1951, hasta su consolidación como pilar fundamental de la cría nacional a través del Haras Tamanaco.

La Rinconada: Farolera (USA), en un final emotivo ante Princess Warrior para llevarse el VI Clásico "Ana María Freudman" (Grado III)

La tercera competencia, correspondiente a la programación de la reunión 11 en el hipódromo La Rinconada, en su primer mitin, se llevó a cabo VI Clásico "Ana María Freudman" (Grado III), para yeguas nacionales e importadas de 3 años, en la que ocho ejemplares se pelearon una bolsa adicional especial a repartir de $130,000, entre ellas, Farolera (USA), que se lleva este evento de manera contundente.

Farolera (USA) se adjudicó la victoria de manera solvente y categórica sobre la nacional e invicta Princess Warrior, que llegaron muy cerca una de la otra en este final electrizante desde principio a fin. La ganadora contó con la conducción enérgica de José A. Rivero, y la preparación de Fernando Parilli Jr, quien representó a la divisa del Stud “Z.M”.

José A. Rivero, una vez más, lució sus mejores condiciones sobre el lomo de la entrenada por Fernando Parilli Jr, quien aprovechó el estado de la pista y la velocidad inicial de la invicta para colarse por línea interna y quebrar la resistencia de la puntera, que intentó ganar de punta a punta este evento.

Esta prueba se corrió en distancia de 1.300 metros con registro de 78 con parciales de 23,4; 47,1 y 71,3 con Princess Warrior, siempre en la delantera y que la final le faltó stamina, para ceder la punta ante la ganadora Farolera (USA) que dejó margen de pescuezo. Tercera llegó Bella Del Cielo, que atropelló con fuerza, pero sin comprometer a los dos primeros. Cuarta Madame Karina y cerró el marcador Latina Parts.