¡Indetenible! Javier Castellano no dejó mover a nadie en el Columbus Stakes en Tampa Bay Downs

La cartelera del sábado en Tampa Bay Downs, ubicado en Oldsmar, Florida, presentó una carta de 12 competencias en la que incluyó cinco carreras stakes, entre ellas la edición 20 del Columbia Stakes de $125,000 en pista de grama en distancia de una milla. Javier Castellano sobre Alpyland, demostró su gran habilidad sobre la superficie engramada.

Javier Castellano, no desperdicia oportunidades

El ejemplar Alpyland se alzó con la victoria en el Columbia Stakes de $125,000, disputado este sábado 7 de marzo en el hipódromo de Tampa Bay Downs. El potro de tres años, hijo de Vekoma en Il Brigante, confirmó su favoritismo (9/5) al imponerse en la séptima carrera de la jornada sobre una distancia de una milla en grama, bajo la conducción del jinete miembro del Salón de la Fama, Javier Castellano, y el entrenamiento de Mark Casse.

Alpyland logró superar a sus rivales en una competencia que reunió a destacados potros de la generación. En el podio lo acompañaron A Million Dreams, que finalizó en la segunda posición, y Vino Solo, que ocupó el tercer lugar.

Esta victoria representa un éxito significativo para sus propietarios y lo consolida como un corredor de alto nivel en las pruebas de aliento sobre superficie de pasto. Con este triunfo, Alpyland mejora su récord pistero tras haber llegado con una racha reciente de dos victorias consecutivas previas a su última salida, demostrando ser uno de los prospectos más sólidos del establo de Casse en la temporada actual de Oldsmar.

Alpyland registró tiempo oficial en 1:34.42 para la distancia de una milla en grama. Ahora eleva su récord pistero a 4 victorias en 6 salidas.