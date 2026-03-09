Eduardo Orozco se prepara para importante carrera deportiva ¡Éxito!

Suscríbete a nuestros canales

A Eduardo Orozco se le conoce por sus múltiples personajes en telenovelas nacionales, que robaron el corazón de muchas mujeres. Sin embargo, hoy su brillo es en el deporte, al anunciar su clasificación en el Campeonato Mundial IRONMAN 70.3.

Fue a través de Instagram que el artista de 45 años, compartió la buena noticia con sus seguidores, que lo respetan por la entrega que tiene en el deporte desde hace 16 años, enfocado en múltiples disciplinas.

Detalles de la clasificación

Eduardo informó que el Campeonato Mundial IRONMAN 70.3. se realizará en Niza, Francia, donde dará lo mejor para representar el esfuerzo, constancia, disciplina y evolución deportiva que ha desarrollado.

“Este logro representa más de 16 años de trabajo constante en los escenarios de alto rendimiento alrededor del mundo. El campeonato es uno de los eventos más competitivos y exclusivos del triatlón mundial, donde participan más de 250,000 atletas cada año y menos de 3.000 logran obtener su cupo”, escribió.

Orozco que participó en grandes novelas como “Válgame Dios”, “Te tengo en salsa”, “Torrente” y “La mujer perfecta”, destacó que comienza un camino de mucha preparación para el campeonato que se hará los días 12 y 13 de septiembre de 2026.

El campeonato ofrecerá a los participantes y espectadores un recorrido al mar Mediterráneo, colinas en la bicicleta y un circuito llano en la Promenade des Anglais.

Un destacado atleta

El modelo tiene una trayectoria muy grande en el deporte que van desde la Selección Nacional de Béisbol, Elección Universitaria de Fútbol de la Universidad Central de Venezuela, Titán del Desierto del Sahara, 29 maratones completados y Clasificación al Campeonato Nacional de Triatlón Olímpico en Estados Unidos.

Los mensajes de cariño no se hicieron esperar de sus colegas del medio y de internautas por una noticia tan buena para lo que tanto ama.

Rafael “El Pollo” Brito, Goizeder Azua, María Alejandra Requena y Luis Gerónimo Abreu, escribieron mensajes de felicitaciones.