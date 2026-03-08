¡Que rico! Más de 1.900 dólares abonó los seis aciertos del 5y6 en La Rinconada para este domingo 8-3-2026

Suscríbete a nuestros canales

El segundo domingo del mes de marzo y en la conmemoración del Día de la Mujer en el mundo, en hipódromo Internacional La Rinconada celebró la onceava reunión del primer meeting de la temporada 2026 con una programación de diez carreras donde dentro de ellas se disputaron dos clásicos de GIII para potros de tres años, primero el Ana María Freudman y luego el Mauricio Azar, ambos en recorrido de 1.300 metros.

Meridiano: Monto sellado y totales a repartir en el 5 y 6 La Rinconada

El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs.359.259.760,00, de los cuales Bs.50.296.366,40 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs.194.000.270,40.

La Rinconada: Resultado de los ganadores en el 5 y 6 nacional

En la primera válida del 5y6 quinta del programa, la victoria fue para Invencible (número 5), con un dividendo de Bs. 130,84 a ganador y la monta de Robert Capriles en yunta con Humberto Correia, en tiempo para 1.400 metros de 86,3.

En la sexta carrera, que fue la segunda válida para el 5y6, el triunfo fue para Calgary (número 3) el ganador contó con la monta de Jonathan Aray; fue ensillado por Gabriel Márquez, y corrió en tiempo de 71,4 para 1.200 metros.

La tercera válida para el 5y6, séptima carrera en turno, la ganó Loca te Pones (número 9) con el jinete Wilder Véliz, quien recibió las instrucciones de Eliezer Gómez, para ganar en crono de 74,3 para 1.200 metros.

En la cuarta válida del 5 y 6, octava carrera, el triunfo fue para Anasoli (número 6) con la monta de Robert Capriles en yunta con David Guevara que agenció crono de 80,2 para 1.300 metros.

En la novena carrera, que fue la quinta válida del 5y6, Miss Paola (USA) (número 8) se alzó con la victoria con la monta de Francisco Quevedo en yunta con Ricardo D’Angelo. La consentida del stud “Lema”.

En la última carrera de la jornada, La Rinconada, décima en turno, que jugó como la sexta válida para el 5y6, se la llevó El Chema (número 9) con la monta de Samuel Yánez, para el entrenador Luis Peraza.

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de 5103, los cuales ganaron cada uno un monto de Bs. 9.757,69. Mientras que los ganadores con seis aciertos fueron 232 tickets, los cuales ganaron un monto de Bs. 827.850,19.