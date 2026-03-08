Yoshida hace historia: El "Macho Man" escala al podio histórico del Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La precisión y el poder de Masataka Yoshida han alcanzado una nueva dimensión en los libros de récords internacionales. Tras su reciente desempeño, el jardinero japonés se ha consolidado oficialmente como el tercer máximo remolcador en la historia del Clásico Mundial de Béisbol (WBC), superando a leyendas establecidas del torneo.

Mientras que otros líderes históricos han acumulado sus cifras a lo largo de cuatro o cinco ediciones, el actual jugador de los Medias Rojas de Boston ha alcanzado la cifra de 19 carreras impulsadas en apenas dos participaciones en el certamen.

El selecto club de los remolcadores

Con este movimiento, Yoshida se sitúa en la élite histórica de la competición, compartiendo el podio con dos titanes de la pelota cubana. El listado de máximos productores de todos los tiempos lo encabeza Frederich Cepeda, quien ostenta el récord absoluto con 23 carreras impulsadas.

Le sigue muy de cerca su compatriota Alfredo Despaigne, consolidado en la segunda posición con 21 remolcadas. Ahora, con sus 19 fletadas, Masataka Yoshida se adueña del tercer puesto histórico, recortando distancias de forma agresiva en cada turno al bate con corredores en posición anotadora.

El factor eficiencia

La irrupción de Yoshida en este Top 3 no es producto del azar. Su disciplina en el plato y su capacidad para batear hacia todos los sectores del campo lo convirtieron en el motor ofensivo de los Samurái Japan.