Muerte violenta de periodista sacude al estado Aragua, exigen esclarecer el caso

La prensa venezolana sufre otra baja tras registrarse el brutal asesinato de la periodista Yolimar Hidalgo, en el estado Aragua, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) exige a los organismos competentes esclarecer el crimen.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) hallaron el cadáver de la comunicadora social el 08 de marzo de 2026, dentro de su residencia en el sector Huete de Cagua, estado Aragua.

La periodista murió por un impacto de bala en la cabeza. Hasta el momento las autoridades no han podido identificar al autor del asesinato.

¡Justicia para Yolimar Hidalgo!

A través de un comunicado la Junta Directiva Nacional del CNP se pronunció por la muerte de Yolimar Hidalgo con un claro llamado a las autoridades.

“Ante la muerte de la comunicadora, cuyo fallecimiento se produjo en circunstancias que aún están siendo investigadas, esta Seccional exhorta a los organismos competentes, involucrados en la investigación de este hecho, a esclarecer las causas de la muerte de Hidalgo”, exhortaron.

Muerte de otro periodista en Venezuela

Una semana antes se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de Walter Alexander Jaimes, de 49 años, en el sector Puente Viejo de Mérida, otro trabajador de la prensa que falleció en circunstancia violenta.

El comunicador social fue reportado como desaparecido el 28 de febrero y encontrado en una zona boscosa con su rostro desfigurado con presuntamente un objeto contundente.