MLB: Francisco Álvarez disparó un misil en victoria de los Mets

El receptor venezolano Francisco Álvarez ratificó su condición de pieza fundamental en el esquema de los Mets de Nueva York tras una actuación sobresaliente en el reciente compromiso de pretemporada frente a los Cardenales de San Luis.

La ofensiva de Álvarez comenzó a producir desde el primer episodio. En su turno inicial, conectó un sencillo remolcador hacia la banda contraria con una velocidad de salida de 106.7 mph, evidenciando un contacto sólido y consistente. Sin embargo, el momento cumbre del encuentro llegó durante la tercera entrada.

Ante los envíos del pitcheo de los pájaros rojos, Álvarez impactó un lanzamiento que recorrió 439 pies de distancia. La conexión, que registró una velocidad de salida de 111.5 mph, superó con facilidad la estructura del batter’s eye ubicada en el jardín central. Este estacazo de dos carreras subraya la potencia bruta del receptor, quien mantiene un OPS de 1.492 en lo que va de los entrenamientos primaverales.

No le corran a Álvarez

Más allá de su aporte con el madero, Álvarez demostró una evolución notable en la gestión del juego defensivo. En la parte alta del tercer inning, el corredor Victor Scott II intentó estafar la segunda base, desafiando el brazo del venezolano.

Con una jornada de 3-2 en el compromiso y los indicadores avanzados de velocidad de salida mencionados, el venezolano se ubica entre los bateadores más efectivos de la primavera. La consistencia mostrada sugiere que el jugador está listo para asumir una carga de trabajo significativa y liderar el cuerpo de lanzadores de los Mets con autoridad.