Donald Trump visitó restaurante venezolano en el Doral: "Una cálida bienvenida"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó una cordial visita a un popular restaurante de comida venezolana llamado “El Arepazo”. Un establecimiento ubicado en el Doral, Florida, donde se juntaron una gran cantidad de criollos, para recibirlo con aplausos.

Trump en "El Arepazo"

La visita del líder republicano se dio como parte del cierre de su agenda en la ciudad de sol, el lunes 9 de marzo.

Trump saludó a las personas que estaban en el local, a los propietarios y varios venezolanos que viven en Estados Unidos.

En los videos que corren por el internet se muestra al exdueño del certamen Miss Universo, ingresando a “El Arepazo” y lanzando unas palabras que muestran el buen sentido del humor que tiene.

“¿Quién es de Venezuela? Venimos a conseguir comida”, expresó.

La breve visita también fue destacada en el perfil oficial de Instagram de La Casa Blanca, mostrando como en el lugar tienen una enorme bandera de Venezuela y Estados Unidos.

Entre la multitud estaba la Miss Venezuela Internacional 2005, Andrea Gómez, quien no dudo fotografiarse muy sonriente con el magnate de 79 años.

Reacciones

Diversas figuras del país aplaudieron la visita de Donald al establecimiento inaugurado en 2004, y que encanta a las personas con empanadas, tequeños, cachapas, jugos y arepas con diversos rellenos.

“Bravo en “El Arepazooooo”, escribió la actriz y modelo Catherine Fulop.