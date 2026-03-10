Récords y momentos memorables en la historia del Clásico Mundial de Beisbol - Parte 2

Suscríbete a nuestros canales

Clásico Mundial de Béisbol 2017: Se alzó Estados Unidos, el inventor del béisbol

Tras tres intentos fallidos Estados Unidos, quienes inventaron el béisbol en la década de 1840, lograron conseguir su primer título en el Clásico, al derrotar en la final a Puerto Rico 8-0, que debió conformarse con el subcampeonato, y de manera consecutiva. Esa derrota fue la única de los boricuas en el torneo. El pitcher Marcus Stroman fue la figura central al permitir su primer hit en el séptimo inning, ante la ofensiva puertorriqueña que era la más productiva del torneo (55 carreras anotadas, 26 recibidas). Stroman fue el MVP del campeonato (1 ganado, 1 perdido, 2.35 de efectividad en 15.1 innings).

Clásico Mundial de Béisbol 2023: Japón gana su tercer título, y de manera invicta

Infografía: Gerónimo Maneiro

El CMB 2023 fue, sin duda, el más espectacular y el más mediático de todos. Con la participación de una gran cantidad de estrellas de las Grandes Ligas, el torneo alcanzó nuevos niveles de popularidad. En la final, Japón se coronó campeón al derrotar a Estados Unidos 3-2 en una final épica que se jugó en el LoanDepot Park de Miami, Estados Unidos. El Jugador Más Valioso del torneo fue el japonés Shohei Ohtani, quien no solo fue clave en el montículo (2 juegos ganados, ninguno perdido, 1.86 de efectividad y 11 ponches en 9.2 innings), sino también con su bateo (10 hits en 23 turnos al bate, 9 anotadas, 4 dobles, 1 jonrón, 10 bases por bolas y average de .435). La actuación de Ohtani en la final fue lo más parecido a la adaptación de un guión de una película de cine. Estados Unidos llegó al 9no capítulo perdiendo 3-2. Ohtani ingresó como relevista para retirar tres outs, y tras conseguir los primeros dos debió enfrentar a Mike Trout (su compañero de equipo en las Grandes Ligas con los Angelinos de Los Ángeles y tres veces MVP de la Liga Americana) y que con un swing podía igualar las acciones y levantar a su equipo. En cuenta de 3-2 Ohtani selló la victoria de Japón con un slider que lo ponchó, pasando como uno de los momentos más memorables en la historia del Clásico y del béisbol en general.

Como cualquier evento deportivo el Clásico Mundial de Béisbol deja momentos memorables en cada una de sus ediciones incluyendo récords, hechos, hazañas en actuaciones individuales o colectivas, y la pasión de los jugadores continúan creando instantes inolvidables que emocionan a fanáticos de todo el mundo.

Varios de esos récords, así como algunas estadísticas de la selección de Venezuela y también de su jugador Miguel Cabrera, se los presentamos a través de los gráficos:

