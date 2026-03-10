Retorno al óvalo de Coche: El desafío de un posible batacazo después de siete meses de inactividad

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 12 de carreras, programada para llevarse a cabo en el prestigioso Hipódromo Internacional de La Rinconada, promete ser un evento emocionante para los amantes de las carreras de caballos. En esta ocasión, la sexta válida de la jornada será especialmente interesante, ya que se trata de una prueba diseñada para caballos nacionales e importados de 6 y más años, ganadores de 1 y 2 carrera.

Los aficionados a las carreras estarán atentos a esta prueba, ya que no solo se trata de observar el desempeño de los caballos más experimentados, sin embargo, hay mucha paridad en el lote que no pareciera haber un ejemplar claro para ganar la carrera y más si la nómina es de 13 ejemplares.

Hipódromo La Rinconada: Carreras en vivo La Rinconada Reaparece

El ejemplar Amigo Jorge, conducido en esta oportunidad por Bragham Zapata y entrenado por Henry Trujillo, buscará su primera victoria de la campaña 2026, pues lleva 217 días sin correr, es decir, su última carrera fue el 13 de julio del 2025, donde llegó en la quinta casilla y posteriormente fue retirado por claudicación del miembro anterior Izquierdo.

El pupilo del trainer Trujillo es hijo del semental Cryptograph en Towering Susan en Whitney Toer, nacido y criado en el Haras La Celeste que pertenece al Stud ‘Cooper’.

Para esta ocasión el sieteañero Amigo Jorge usará los implementos La (Lengua Amarrada), M (Martingala), V (Vendas) y Cc (Casquillos Correctivos). Esta yunta no acumula participación alguna esta temporada y este domingo será su primera participación en conjunto.

Esto son los más recientes ejercicios de Amigo Jorge

Nov 07 J. Flores E/S del aparato 25,3 38 50,4 (800) 63,4 2p 79,1/ al tiro, menos 10 cuerpos de Rue du Bac con remate de 12,4 sin gríngola.

Feb 14 W. Montero E/P 15,3 29,3 (400) 42,3 2p 56,4/ cómodo con remate de 14. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.