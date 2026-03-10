Pedigrí de lujo: El regreso de la nieta del legendario semental Tapit luego de 147 días y podría buscar su primera victoria en el 5y6

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 continúa su curso con la reunión número 12 este domingo 15 de marzo. El programa consta de 13 carreras e incluye cuatro cotejos selectivos de alto nivel: Socopó, Eduardo Larrazábal, José María Vargas y Gustavo J. Sanabria.

El espectáculo hípico garantiza emociones tanto en la pista como en las taquillas, gracias a un 5y6 Nacional que mantiene su tendencia al alza. Tras cinco semanas de recaudaciones millonarias, promete una vez más premios atractivos para el público apostador.

My Believer Mate: Reaparece La Rinconada Datos Hípicos

La duodécima competencia del programa corresponde a la quinta válida para el 5y6 nacional, reservado para yeguas de cinco o más años, debutantes o no ganadoras, se disputará en un recorrido de 1.400 metros sobre la arena de Coche.

En este lote destaca la presencia de la castaña My Believer Mate (llevará el número 2), yegua que estrenará en la cuadra del preparador Noel Kucich y contará con la conducción del jinete profesional Johan Aranguren para las sedas del Stud Azatlán.

Con 15 salidas en su historial y 147 días sin correr, My Believer Mate regresa a la arena de Coche, tras venir a escoltar a Tiashan desde el quinto puesto, en una carrera marcada por una mala salida según el reporte oficial de Johan Aranguren.

Para esta quinta válida del 5y6, la hija de Majesto usará el implemento Vendas (+V) y estará en la búsqueda de su primera foto del año en el paddock de ganadores de la arena caraqueña.

Ejercicios Previos: La Rinconada Datos hípicos

El día 20 de febrero, salió del aparato, solo pique, al tiro, en pelo, montada por Benito Salas. Luego el 21 del mismo mes marcó 40.1 para 600 metros, en pelo, cómoda y bien con remate de 13 segundos exactos, conducida por el mismo Benito Salas.

Por último, el último día de febrero (sábado 28), la nueva pupila de Kucich registró 70.2 en 1.000 metros, en pelo, cómoda con el mismo remate de 13 segundos exactos.