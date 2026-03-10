Clásico Mundial de Beisbol

Venezuela logra blanqueada récord en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

El último triunfo del equipo criollo contra Nicaragua los llevó a alcanzar una marca histórica en el torneo internacional

Por

Jeferson Palacin
Martes, 10 de marzo de 2026 a las 10:38 am
Venezuela - Clásico Mundial de Beisbol 2026 - AP Photo/Marta Lavandier
La Selección de Venezuela hizo historia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras blanquear 4-0 a Nicaragua. Un resultado que les aseguró un lugar en los cuartos de final; pero que también los llevó a registrar una marca histórica muy importante en el torneo internacional.

El triunfo 4-0 el equipo criollo alcanzó las seis victorias de por vida sin permitir carreras en el torneo. Un logro que habla muy bien de la solidez del equipo, pero además, coloca a la Vinotinto en la cima histórica junto a Puerto Rico, como los clubes con más blanqueadas en el campeonato.

La eficacia del relevo venezolano resultó clave para mantener el cero y asegurar el triunfo. El dominio monticular no dio tregua a los bates de Nicaragua durante las nueve entradas. Este triunfo no solo asegura el avance en el torneo, también ratifica al equipo como favorito.

Ofensiva de Venezuela impone su jerarquía en el Clásico Mundial

El despliegue ofensivo de Venezuela ha sido constante desde el inicio del Clásico Mundial de Beisbol 2026. Con un promedio colectivo de .297, los bates criollos han logrado descifrar a lanzadores en cada jornada. La ofensiva criolla se consolida como una de las más peligrosas del torneo.

La combinación de fuerza y velocidad en las bases permite que la Vinotinto mantenga presión constante sobre sus rivales: 30 hits, 21 anotadas, 5 jonrones y 21 impulsadas con 4 bases robadas. Números productivos para un equipo del que se dudada ofensivamente.

La disciplina en el plato ha sido fundamental para desgastar el bullpen de los equipos contrarios. El poder venezolano sigue marcando la diferencia en el torneo. La prueba de fuego será frente a República Dominicana en uno de los duelos más importante de la competición.

Números de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

  • 3 juegos
  • 101 turnos
  • 21 anotadas
  • 30 hits
  • 5 dobles
  • 5 jonrones
  • 21 impulsadas
  • 11 boletos
  • 15 ponches
  • 4 bases robadas
  • .297 promedio
  • .365 OBP
  • .495 SLG
  • .860 OPS
  • 3 victorias
  • 1.33 efectividad
  • 1 blanqueada
  • 27.0 entradas
  • 18 hits permitidos
  • 4 carreras limpias
  • 2 jonrones
  • 5 boletos
  • 26 ponches
  • 0.85 WHIP
  • .188 promedio permitido

Martes 10 de Marzo de 2026
