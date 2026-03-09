Micro TDH llevará su "Segundo Acto Tour" a Caracas, Maracay y Maracaibo

Suscríbete a nuestros canales

El cantante venezolano Micro TDH presentará su Segundo Acto Tour los días Jueves 30 de abril en Maracaibo, Sábado 2 de mayo en Caracas y Domingo 3 de mayo en Maracay, el mejor plan de un fin de semana largo.

Micro TDH se prepara para presentar en directo su más reciente producción discográfica, una obra de carácter conceptual que simboliza un punto de inflexión en su trayectoria personal y artística. Este proyecto explora la faceta más íntima del intérprete al rescatar la visión de su niño interno, transformando sus vivencias en una narrativa sonora renovada.

El repertorio, que incluye temas como Ángeles, Wendi, Duraznos y Tu Reflexo, constituye la columna vertebral de esta nueva etapa de Micro TDH. La propuesta no solo se limita a lo musical, sino que busca sumergir a la audiencia en una experiencia integral donde las nuevas composiciones se ven potenciadas por una cuidada ejecución visual, estableciendo así un código estético y narrativo inédito en su carrera.

Micro TDH se reunirá con su público en el Hotel Tibisay en Maracaibo el 30 de abril. Mientras que en Caracas será el sábado 2 de mayo en el Caracas Music Hall y en Maracay, en la Concha Acústica Las Delicias el domingo 3 de mayo.

Las entradas están disponibles en cusica.com, Cúsica Studios, Ticketplate.

Para adquirir las entradas a su show en Maracaibo, en Zona General tendrá un costo de REF. 25 (+fee) en su primera etapa; al agotarse, tendrá un valor de REF. 35 (+fee) en su segunda etapa, y REF. 45 (+fee) en la tercera etapa. Quienes quieran Zona VIP, el costo es de REF. 55 (+fee) en su primera etapa; al culminarse, en su segunda etapa tendrá un valor de REF. 65 (+fee), y en la tercera será de REF 75 (+fee).

Para quienes asistan al show de Caracas, en Zona General tendrá un costo de REF. 25 (+fee) en su primera etapa; al agotarse, tendrá un valor de REF. 35 (+fee) en su segunda etapa, y REF. 45 (+fee) en la tercera etapa. Quienes quieran Zona VIP, el costo es de REF. 65 (+fee) en su primera etapa; al culminarse, en su segunda etapa tendrá un valor de REF. 75 (+fee), y en la tercera será de REF 85 (+fee).

Y para quienes quieran adquirir para su show en Maracay, en Zona General tendrá un costo de REF. 20 (+fee) en su primera etapa; al agotarse, tendrá un valor de REF. 25 (+fee) en su segunda etapa, y REF. 30 (+fee) en la tercera etapa. Quienes quieran Zona VIP, el costo es de REF. 35 (+fee) en su primera etapa; al culminarse, en su segunda etapa tendrá un valor de REF. 40 (+fee), y en la tercera será de REF 50 (+fee). Y los que deseen adquirir VIP Lounge, tendrá un valor de REF. 70 (+fee).

NOTA DE PRENSA